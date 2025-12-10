تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أخبار عاجلة
رويترز عن مصدر أوكراني: استهدفنا بمسيرات سفينة لأسطول الظل الروسي في البحر الأسود
Lebanon 24
10-12-2025
|
12:11
