تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
11
o
بعلبك
9
o
بشري
10
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
روسيا: تسرب في منظومة هيدروديناميكية في جامعة بيرم يسفر عن وقوع قتلى ومصابين
Lebanon 24
11-12-2025
|
03:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
انفجار سيارة مفخخة بالمكسيك يسفر عن 5 قتلى
Lebanon 24
انفجار سيارة مفخخة بالمكسيك يسفر عن 5 قتلى
11/12/2025 11:24:13
11/12/2025 11:24:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الإخبارية السورية: العدوان الإسرائيلي على بيت جن أسفر عن 10 قتلى وإصابة آخرين
Lebanon 24
الإخبارية السورية: العدوان الإسرائيلي على بيت جن أسفر عن 10 قتلى وإصابة آخرين
11/12/2025 11:24:13
11/12/2025 11:24:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربات باكستانية على أفغانستان تسفر عن سقوط 10 قتلى
Lebanon 24
ضربات باكستانية على أفغانستان تسفر عن سقوط 10 قتلى
11/12/2025 11:24:13
11/12/2025 11:24:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية دهس في النقب أسفرت عن وقوع إصابات
Lebanon 24
عملية دهس في النقب أسفرت عن وقوع إصابات
11/12/2025 11:24:13
11/12/2025 11:24:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"لبنان 24": محلقة مُعادية ألقت قنبلة صوتية على بلدة الضهيرة
Lebanon 24
"لبنان 24": محلقة مُعادية ألقت قنبلة صوتية على بلدة الضهيرة
04:03 | 2025-12-11
11/12/2025 04:03:58
Lebanon 24
Lebanon 24
طريق ضهر البيدر سالكة وحركة المرور طبيعية (التحكم المروري)
Lebanon 24
طريق ضهر البيدر سالكة وحركة المرور طبيعية (التحكم المروري)
03:58 | 2025-12-11
11/12/2025 03:58:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"رويترز": تعطل منشأة لتوليد الغاز في بحر قزوين نتيجة قصف أوكراني يحدث لأول مرة في تلك المنطقة
Lebanon 24
"رويترز": تعطل منشأة لتوليد الغاز في بحر قزوين نتيجة قصف أوكراني يحدث لأول مرة في تلك المنطقة
03:52 | 2025-12-11
11/12/2025 03:52:22
Lebanon 24
Lebanon 24
لافروف: ترامب قام بمحاولات حقيقية لحل الصراع في أوكرانيا
Lebanon 24
لافروف: ترامب قام بمحاولات حقيقية لحل الصراع في أوكرانيا
03:24 | 2025-12-11
11/12/2025 03:24:13
Lebanon 24
Lebanon 24
لافروف: عضوية أوكرانيا في الناتو غير مقبولة بالنسبة لروسيا
Lebanon 24
لافروف: عضوية أوكرانيا في الناتو غير مقبولة بالنسبة لروسيا
03:24 | 2025-12-11
11/12/2025 03:24:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
المنخفض الجويّ يصل الليلة إلى لبنان... أمطارٌ طوفانيّة وثلوج كثيفة
Lebanon 24
المنخفض الجويّ يصل الليلة إلى لبنان... أمطارٌ طوفانيّة وثلوج كثيفة
07:59 | 2025-12-10
10/12/2025 07:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
رحلة متّجهة إلى تل أبيب غيّرت مسارها... ما الذي جرى فوق بيروت؟
Lebanon 24
رحلة متّجهة إلى تل أبيب غيّرت مسارها... ما الذي جرى فوق بيروت؟
06:09 | 2025-12-10
10/12/2025 06:09:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير استرالي: مع اقتراب الموعد .. هل سينجو لبنان من حرب إسرائيلية جديدة؟
Lebanon 24
تقرير استرالي: مع اقتراب الموعد .. هل سينجو لبنان من حرب إسرائيلية جديدة؟
10:30 | 2025-12-10
10/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعقيدات شمال الليطاني واحتمالات الحرب
Lebanon 24
تعقيدات شمال الليطاني واحتمالات الحرب
10:00 | 2025-12-10
10/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل من الأمن العام للبنانيين: هذا الموقع تابع للعدوّ الإسرائيليّ
Lebanon 24
تحذير عاجل من الأمن العام للبنانيين: هذا الموقع تابع للعدوّ الإسرائيليّ
05:27 | 2025-12-10
10/12/2025 05:27:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
04:03 | 2025-12-11
"لبنان 24": محلقة مُعادية ألقت قنبلة صوتية على بلدة الضهيرة
03:58 | 2025-12-11
طريق ضهر البيدر سالكة وحركة المرور طبيعية (التحكم المروري)
03:52 | 2025-12-11
"رويترز": تعطل منشأة لتوليد الغاز في بحر قزوين نتيجة قصف أوكراني يحدث لأول مرة في تلك المنطقة
03:24 | 2025-12-11
لافروف: ترامب قام بمحاولات حقيقية لحل الصراع في أوكرانيا
03:24 | 2025-12-11
لافروف: عضوية أوكرانيا في الناتو غير مقبولة بالنسبة لروسيا
03:22 | 2025-12-11
الإعلام الحكومي بغزة: تصريحات السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة بشأن دخول 600 شاحنة يوميا إلى القطاع مضللة وتخالف الواقع
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
11/12/2025 11:24:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
11/12/2025 11:24:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
11/12/2025 11:24:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24