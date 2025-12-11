تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
12
o
زحلة
10
o
بعلبك
9
o
بشري
10
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
التحقيقات في مطار بيروت بيّنت أن كبار موظفي الجمارك شاركوا كلمات المرور للنظام الجمركي مع موظف في شركة شحن ما سمح له بتصفية البيانات وإخراجها من المطار (الجديد)
Lebanon 24
11-12-2025
|
04:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سي إن إن: المطارات الثلاثة الرئيسية التي تخدم منطقة نيويورك شهدت تأخيرات كبيرة بسبب نقص الموظفين
Lebanon 24
سي إن إن: المطارات الثلاثة الرئيسية التي تخدم منطقة نيويورك شهدت تأخيرات كبيرة بسبب نقص الموظفين
11/12/2025 14:01:26
11/12/2025 14:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية: مطار جون كينيدي في نيويورك يواجه توقفا في الخدمات الأرضية لنقص الموظفين
Lebanon 24
إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية: مطار جون كينيدي في نيويورك يواجه توقفا في الخدمات الأرضية لنقص الموظفين
11/12/2025 14:01:26
11/12/2025 14:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان توضيحي من مستشفى الحريري: لا توقيف لأي موظف
Lebanon 24
بيان توضيحي من مستشفى الحريري: لا توقيف لأي موظف
11/12/2025 14:01:26
11/12/2025 14:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
إقلاع طائرة البابا لاوون الرابع عشر من مطار اسطنبول متوجهة الى مطار بيروت الدولي
Lebanon 24
إقلاع طائرة البابا لاوون الرابع عشر من مطار اسطنبول متوجهة الى مطار بيروت الدولي
11/12/2025 14:01:26
11/12/2025 14:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بري : الجيش نفذ %90 من بنود اتفاق وقف اطلاق في منطقة جنوب الليطاني وسوف ينجز بشكل تام ما تبقى مع إنتهاء العام الحالي
Lebanon 24
بري : الجيش نفذ %90 من بنود اتفاق وقف اطلاق في منطقة جنوب الليطاني وسوف ينجز بشكل تام ما تبقى مع إنتهاء العام الحالي
06:42 | 2025-12-11
11/12/2025 06:42:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بري : ما قاله السفير برّاك عن ضم لبنان إلى سوريا "غلطة كبيرة" غير مقبولة على الإطلاق
Lebanon 24
بري : ما قاله السفير برّاك عن ضم لبنان إلى سوريا "غلطة كبيرة" غير مقبولة على الإطلاق
06:41 | 2025-12-11
11/12/2025 06:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس نبيه بري امام مجلس نقابة الصحافة اللبنانية: القانون الانتخابي الحالي نافذ والانتخابات لن تجري ألا وفقا للقانون النافذ
Lebanon 24
الرئيس نبيه بري امام مجلس نقابة الصحافة اللبنانية: القانون الانتخابي الحالي نافذ والانتخابات لن تجري ألا وفقا للقانون النافذ
06:40 | 2025-12-11
11/12/2025 06:40:40
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الأنباء الأوكرانية: مسيّرات أوكرانية استهدفت مصنعا لنترات الأمونيوم في نوفغورود الروسية
Lebanon 24
وكالة الأنباء الأوكرانية: مسيّرات أوكرانية استهدفت مصنعا لنترات الأمونيوم في نوفغورود الروسية
06:27 | 2025-12-11
11/12/2025 06:27:28
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الصحافة الفرنسية: البرلمان النمساوي يقر قانونا يحظر ارتداء الحجاب في المدارس للفتيات دون سن 14 عاما
Lebanon 24
وكالة الصحافة الفرنسية: البرلمان النمساوي يقر قانونا يحظر ارتداء الحجاب في المدارس للفتيات دون سن 14 عاما
06:26 | 2025-12-11
11/12/2025 06:26:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
المنخفض الجويّ يصل الليلة إلى لبنان... أمطارٌ طوفانيّة وثلوج كثيفة
Lebanon 24
المنخفض الجويّ يصل الليلة إلى لبنان... أمطارٌ طوفانيّة وثلوج كثيفة
07:59 | 2025-12-10
10/12/2025 07:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير استرالي: مع اقتراب الموعد .. هل سينجو لبنان من حرب إسرائيلية جديدة؟
Lebanon 24
تقرير استرالي: مع اقتراب الموعد .. هل سينجو لبنان من حرب إسرائيلية جديدة؟
10:30 | 2025-12-10
10/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعقيدات شمال الليطاني واحتمالات الحرب
Lebanon 24
تعقيدات شمال الليطاني واحتمالات الحرب
10:00 | 2025-12-10
10/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صدور نتائج دورة تطويع ضباط في المدرسة الحربية
Lebanon 24
صدور نتائج دورة تطويع ضباط في المدرسة الحربية
14:59 | 2025-12-10
10/12/2025 02:59:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تحولات اقليمية تسابق التقدم الاسرائيلي
Lebanon 24
تحولات اقليمية تسابق التقدم الاسرائيلي
11:00 | 2025-12-10
10/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
06:42 | 2025-12-11
بري : الجيش نفذ %90 من بنود اتفاق وقف اطلاق في منطقة جنوب الليطاني وسوف ينجز بشكل تام ما تبقى مع إنتهاء العام الحالي
06:41 | 2025-12-11
بري : ما قاله السفير برّاك عن ضم لبنان إلى سوريا "غلطة كبيرة" غير مقبولة على الإطلاق
06:40 | 2025-12-11
الرئيس نبيه بري امام مجلس نقابة الصحافة اللبنانية: القانون الانتخابي الحالي نافذ والانتخابات لن تجري ألا وفقا للقانون النافذ
06:27 | 2025-12-11
وكالة الأنباء الأوكرانية: مسيّرات أوكرانية استهدفت مصنعا لنترات الأمونيوم في نوفغورود الروسية
06:26 | 2025-12-11
وكالة الصحافة الفرنسية: البرلمان النمساوي يقر قانونا يحظر ارتداء الحجاب في المدارس للفتيات دون سن 14 عاما
06:17 | 2025-12-11
وصول وفد مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان برئاسة إدوارد غبريال إلى السراي الحكومي للقاء الرئيس نواف سلام
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
11/12/2025 14:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
11/12/2025 14:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
11/12/2025 14:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24