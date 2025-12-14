الراعي: لا سلام بلا نجاح وبلا شجاعة ولبنان اليوم بحاجة الى كلمة تطمئنه وعلينا إعادة الوطن باحترام الشرعية وحماية الكيان ونحن مدعوون لإدخال وطننا في مسار جديد

Lebanon 24