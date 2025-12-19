تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
10
o
بعلبك
3
o
بشري
13
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
يديعوت أحرونوت عن مصدر أميركي: هناك مؤشرات جيدة في لبنان والجيش يزداد تحسناً وقوة والرئيس اللبناني يبدي إيجابية
Lebanon 24
19-12-2025
|
00:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصدر أميركي: عدم رفض إعلان نتنياهو بإرسال موفد إلى بيروت يوحي بأجواء إيجابية لبنانية (الحدث)
Lebanon 24
مصدر أميركي: عدم رفض إعلان نتنياهو بإرسال موفد إلى بيروت يوحي بأجواء إيجابية لبنانية (الحدث)
19/12/2025 09:25:26
19/12/2025 09:25:26
Lebanon 24
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن مصادر: صبر الولايات المتحدة بشأن غزة ينفد وقد تبدأ بالضغط على إسرائيل
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن مصادر: صبر الولايات المتحدة بشأن غزة ينفد وقد تبدأ بالضغط على إسرائيل
19/12/2025 09:25:26
19/12/2025 09:25:26
Lebanon 24
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن مصدر أميركي: نأمل أن نصل إلى مرحلة لا يشكل فيها حزب الله تهديداً للبنان وإسرائيل لكن هذه عملية تستغرق وقتاً
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن مصدر أميركي: نأمل أن نصل إلى مرحلة لا يشكل فيها حزب الله تهديداً للبنان وإسرائيل لكن هذه عملية تستغرق وقتاً
19/12/2025 09:25:26
19/12/2025 09:25:26
Lebanon 24
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت نقلًا عن مصادر أمنية إسرائيلية: الجيش اللبناني نجح تقريبًا في إخلاء جنوب لبنان من وجود حزب الله
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت نقلًا عن مصادر أمنية إسرائيلية: الجيش اللبناني نجح تقريبًا في إخلاء جنوب لبنان من وجود حزب الله
19/12/2025 09:25:26
19/12/2025 09:25:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
دورية تابعة للقوات الإسرائيلية تتوغل على أطراف بلدة الرفيد باتجاه بلدة العشة بريف القنيطرة الجنوبي (الميادين)
Lebanon 24
دورية تابعة للقوات الإسرائيلية تتوغل على أطراف بلدة الرفيد باتجاه بلدة العشة بريف القنيطرة الجنوبي (الميادين)
02:25 | 2025-12-19
19/12/2025 02:25:04
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز عن وزير التجارة البريطاني: نتعرض لاختراق إلكتروني في البيانات الحكومية
Lebanon 24
رويترز عن وزير التجارة البريطاني: نتعرض لاختراق إلكتروني في البيانات الحكومية
02:22 | 2025-12-19
19/12/2025 02:22:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الصينية: على الولايات المتحدة التوقف عن تسليح ودعم الانفصاليين في تايوان
Lebanon 24
الخارجية الصينية: على الولايات المتحدة التوقف عن تسليح ودعم الانفصاليين في تايوان
02:16 | 2025-12-19
19/12/2025 02:16:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الأوكراني: 47 مسيّرة روسية استهدفت 23 موقعاً جنوب وشرقي البلاد
Lebanon 24
الجيش الأوكراني: 47 مسيّرة روسية استهدفت 23 موقعاً جنوب وشرقي البلاد
02:10 | 2025-12-19
19/12/2025 02:10:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الأوكراني: أسقطنا 108 مسيّرات روسية استهدفت مناطق متفرقة من البلاد
Lebanon 24
الجيش الأوكراني: أسقطنا 108 مسيّرات روسية استهدفت مناطق متفرقة من البلاد
02:04 | 2025-12-19
19/12/2025 02:04:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تقرير إسرائيليّ عن وفيق صفا.. إقرأوا ما جاء فيه
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن وفيق صفا.. إقرأوا ما جاء فيه
10:00 | 2025-12-18
18/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يكسب الجولة :مجلس النواب يُشرِّع
Lebanon 24
بري يكسب الجولة :مجلس النواب يُشرِّع
02:00 | 2025-12-19
19/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خدمات الاتصالات تتراجع في لبنان.. والسبب "وزير"
Lebanon 24
خدمات الاتصالات تتراجع في لبنان.. والسبب "وزير"
08:00 | 2025-12-18
18/12/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الله ستر"... عودة الطائرة التي كانت تقلّ وائل كفوري أدراجها شاهدوا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
"الله ستر"... عودة الطائرة التي كانت تقلّ وائل كفوري أدراجها شاهدوا ما حصل (فيديو)
13:55 | 2025-12-18
18/12/2025 01:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ترسانة "غلوك" على بوابة لبنان… جمارك المطار تُسقِط واحدة من أخطر عمليات التهريب
Lebanon 24
ترسانة "غلوك" على بوابة لبنان… جمارك المطار تُسقِط واحدة من أخطر عمليات التهريب
12:27 | 2025-12-18
18/12/2025 12:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
02:25 | 2025-12-19
دورية تابعة للقوات الإسرائيلية تتوغل على أطراف بلدة الرفيد باتجاه بلدة العشة بريف القنيطرة الجنوبي (الميادين)
02:22 | 2025-12-19
رويترز عن وزير التجارة البريطاني: نتعرض لاختراق إلكتروني في البيانات الحكومية
02:16 | 2025-12-19
الخارجية الصينية: على الولايات المتحدة التوقف عن تسليح ودعم الانفصاليين في تايوان
02:10 | 2025-12-19
الجيش الأوكراني: 47 مسيّرة روسية استهدفت 23 موقعاً جنوب وشرقي البلاد
02:04 | 2025-12-19
الجيش الأوكراني: أسقطنا 108 مسيّرات روسية استهدفت مناطق متفرقة من البلاد
01:57 | 2025-12-19
سلطات خيرسون الأوكرانية: قتيلان وعدد من المصابين في قصف روسي على المقاطعة الجنوبية
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
19/12/2025 09:25:26
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
19/12/2025 09:25:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
19/12/2025 09:25:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24