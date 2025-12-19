مصادر الإدارة الأميركية: السفير ميشال عيسى هو المسؤول المباشر عن ملف لبنان وأي مواقف أو تصريحات تصدر خارج هذا الإطار لا تعبّر عن موقف الإدارة الأميركية (mtv)

