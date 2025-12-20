تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
إعلام سوري: تحليق لطيران حربي مجهول في أجواء بادية الميادين جنوب شرقي محافظة دير الزور
Lebanon 24
20-12-2025
|
16:52
photos
0
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام سورية: مسلحون مجهولون يهاجمون نقطتين لقوات سوريا الديمقراطية شرقي محافظة دير الزور
Lebanon 24
وسائل إعلام سورية: مسلحون مجهولون يهاجمون نقطتين لقوات سوريا الديمقراطية شرقي محافظة دير الزور
21/12/2025 09:22:22
21/12/2025 09:22:22
21/12/2025 09:22:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء محافظتي السويداء ودرعا (الميادين)
Lebanon 24
تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء محافظتي السويداء ودرعا (الميادين)
21/12/2025 09:22:22
21/12/2025 09:22:22
21/12/2025 09:22:22
Lebanon 24
Lebanon 24
طيران إسرائيلي يحلّق في أجواء العاصمة السورية دمشق وجنوبي البلاد (الميادين)
Lebanon 24
طيران إسرائيلي يحلّق في أجواء العاصمة السورية دمشق وجنوبي البلاد (الميادين)
21/12/2025 09:22:22
21/12/2025 09:22:22
21/12/2025 09:22:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء القطاعين الاوسط والشرقي في جنوب لبنان
Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء القطاعين الاوسط والشرقي في جنوب لبنان
21/12/2025 09:22:22
21/12/2025 09:22:22
21/12/2025 09:22:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر أمنية: دوافع إيران لتجديد منظومة صواريخها تزداد والمواجهة المقبلة لن تكون سهلة
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر أمنية: دوافع إيران لتجديد منظومة صواريخها تزداد والمواجهة المقبلة لن تكون سهلة
01:54 | 2025-12-21
01:54 | 2025-12-21
21/12/2025 01:54:40
Lebanon 24
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر أمنية: قلقون من تجديد منظومة الصواريخ في إيران لكننا لسنا متفاجئين
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر أمنية: قلقون من تجديد منظومة الصواريخ في إيران لكننا لسنا متفاجئين
01:52 | 2025-12-21
01:52 | 2025-12-21
21/12/2025 01:52:56
Lebanon 24
Lebanon 24
سلطات خاركيف الأوكرانية: قتيلان ومصابون في قصف روسي على المقاطعة الشرقية
Lebanon 24
سلطات خاركيف الأوكرانية: قتيلان ومصابون في قصف روسي على المقاطعة الشرقية
01:38 | 2025-12-21
01:38 | 2025-12-21
21/12/2025 01:38:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هآرتس عن مصادر: ترامب سيعرض على نتنياهو مخطط التقدم بالمرحلة الثانية من اتفاق غزة
Lebanon 24
هآرتس عن مصادر: ترامب سيعرض على نتنياهو مخطط التقدم بالمرحلة الثانية من اتفاق غزة
01:38 | 2025-12-21
01:38 | 2025-12-21
21/12/2025 01:38:31
Lebanon 24
Lebanon 24
قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار من مروحيات داخل مناطق انتشار الاحتلال شرق مدينة غزة
Lebanon 24
قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار من مروحيات داخل مناطق انتشار الاحتلال شرق مدينة غزة
01:07 | 2025-12-21
01:07 | 2025-12-21
21/12/2025 01:07:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
مع بداية الـ 2026.. هل سنشهد زيادات على الرواتب للقطاعين العام والخاص?
Lebanon 24
مع بداية الـ 2026.. هل سنشهد زيادات على الرواتب للقطاعين العام والخاص?
09:30 | 2025-12-20
09:30 | 2025-12-20
20/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر يهز الوسط الفني اللبناني.. وفاة الممثل وليد العلايلي
Lebanon 24
خبر يهز الوسط الفني اللبناني.. وفاة الممثل وليد العلايلي
04:29 | 2025-12-20
04:29 | 2025-12-20
20/12/2025 04:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات صادمة عن انفجار مرفأ بيروت.. قبطان سفينة نترات الأمونيوم يكشفها
Lebanon 24
معلومات صادمة عن انفجار مرفأ بيروت.. قبطان سفينة نترات الأمونيوم يكشفها
11:31 | 2025-12-20
11:31 | 2025-12-20
20/12/2025 11:31:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مخزن أسلحة داخل شقة.. والجيش يتحرك
Lebanon 24
مخزن أسلحة داخل شقة.. والجيش يتحرك
07:40 | 2025-12-20
20/12/2025 07:40:12
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط "قيصر".. لبنان بين عصر الفرص أو خسارة الدور والكهرباء إلى 15 ساعة؟
Lebanon 24
سقوط "قيصر".. لبنان بين عصر الفرص أو خسارة الدور والكهرباء إلى 15 ساعة؟
10:00 | 2025-12-20
10:00 | 2025-12-20
20/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في أخبار عاجلة
01:54 | 2025-12-21
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر أمنية: دوافع إيران لتجديد منظومة صواريخها تزداد والمواجهة المقبلة لن تكون سهلة
01:52 | 2025-12-21
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر أمنية: قلقون من تجديد منظومة الصواريخ في إيران لكننا لسنا متفاجئين
01:38 | 2025-12-21
سلطات خاركيف الأوكرانية: قتيلان ومصابون في قصف روسي على المقاطعة الشرقية
01:38 | 2025-12-21
هآرتس عن مصادر: ترامب سيعرض على نتنياهو مخطط التقدم بالمرحلة الثانية من اتفاق غزة
01:07 | 2025-12-21
قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار من مروحيات داخل مناطق انتشار الاحتلال شرق مدينة غزة
01:01 | 2025-12-21
عراقتشي: إيران تؤكد تضامنها ودعمها للشعب الفنزويلي وحكومته المنتخبة
فيديو
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
Lebanon 24
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
15:13 | 2025-12-20
15:13 | 2025-12-20
21/12/2025 09:22:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
03:08 | 2025-12-17
21/12/2025 09:22:22
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
00:21 | 2025-12-13
21/12/2025 09:22:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
