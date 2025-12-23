تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
16
o
بيروت
12
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
-2
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
أخبار عاجلة
واشنطن بوست عن مسؤولين إسرائيليين: تل أبيب أسقطت أسلحة سرا لمجموعات درزية جنوبي سوريا
Lebanon 24
23-12-2025
|
23:12
photos
0
مواضيع ذات صلة
مصدر أمني إسرائيلي: واشنطن طلبت من تل أبيب حصر النشاط العسكري في سوريا بحده الأدنى
Lebanon 24
مصدر أمني إسرائيلي: واشنطن طلبت من تل أبيب حصر النشاط العسكري في سوريا بحده الأدنى
24/12/2025 08:21:36
24/12/2025 08:21:36
Lebanon 24
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين: تل أبيب تحذر واشنطن من أن أي بدائل لنزع سلاح حماس تهدف عملياً إلى الإبقاء على نفوذها في غزة
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين: تل أبيب تحذر واشنطن من أن أي بدائل لنزع سلاح حماس تهدف عملياً إلى الإبقاء على نفوذها في غزة
24/12/2025 08:21:36
24/12/2025 08:21:36
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين: مراجعة الاتهامات ضد الوحدات العسكرية الإسرائيلية في غزة ستستغرق سنوات
Lebanon 24
واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين: مراجعة الاتهامات ضد الوحدات العسكرية الإسرائيلية في غزة ستستغرق سنوات
24/12/2025 08:21:36
24/12/2025 08:21:36
Lebanon 24
Lebanon 24
البث الإسرائيلية: واشنطن ستنسق وتشرف على مساعدات غزة بالتعاون مع تل أبيب
Lebanon 24
البث الإسرائيلية: واشنطن ستنسق وتشرف على مساعدات غزة بالتعاون مع تل أبيب
24/12/2025 08:21:36
24/12/2025 08:21:36
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
معاريف عن مصدر سياسي إسرائيلي: لن ننسحب من الخط الأصفر في غزة قبل نزع سلاح حماس حتى لو جرى تشكيل قوة دولية
Lebanon 24
معاريف عن مصدر سياسي إسرائيلي: لن ننسحب من الخط الأصفر في غزة قبل نزع سلاح حماس حتى لو جرى تشكيل قوة دولية
01:03 | 2025-12-24
24/12/2025 01:03:19
Lebanon 24
Lebanon 24
معاريف عن مصادر مطلعة: إسرائيل تشترط نزع سلاح حماس قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترمب بشأن غزة
Lebanon 24
معاريف عن مصادر مطلعة: إسرائيل تشترط نزع سلاح حماس قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترمب بشأن غزة
01:03 | 2025-12-24
24/12/2025 01:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الجزيرة: إعلان حالة التأهب الجوي في العاصمة الأوكرانية كييف
Lebanon 24
الجزيرة: إعلان حالة التأهب الجوي في العاصمة الأوكرانية كييف
00:48 | 2025-12-24
24/12/2025 12:48:23
Lebanon 24
Lebanon 24
جميع الطرقات الجبلية سالكة باستثناء طريق عيناتا – الأرز وهي سالكة حاليًا أمام المركبات ذات الدفع الرباعي فقط (التحكم المروري)
Lebanon 24
جميع الطرقات الجبلية سالكة باستثناء طريق عيناتا – الأرز وهي سالكة حاليًا أمام المركبات ذات الدفع الرباعي فقط (التحكم المروري)
00:46 | 2025-12-24
24/12/2025 12:46:07
Lebanon 24
Lebanon 24
غرفة التحكم: قتيلان و8 جرحى في 8 حوادث سير خلال 24 ساعة
Lebanon 24
غرفة التحكم: قتيلان و8 جرحى في 8 حوادث سير خلال 24 ساعة
00:44 | 2025-12-24
24/12/2025 12:44:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
منخفض آت من البحر الأسود.. هكذا سيكون طقس الميلاد
Lebanon 24
منخفض آت من البحر الأسود.. هكذا سيكون طقس الميلاد
03:49 | 2025-12-23
23/12/2025 03:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموساد يختطف نقيبًا متقاعدًا في الأمن العام.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
الموساد يختطف نقيبًا متقاعدًا في الأمن العام.. إليكم التفاصيل
11:27 | 2025-12-23
23/12/2025 11:27:03
Lebanon 24
Lebanon 24
سيخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة... فنان وكاتب أغاني شهير يُعلن إصابته بمرض السرطان
Lebanon 24
سيخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة... فنان وكاتب أغاني شهير يُعلن إصابته بمرض السرطان
06:50 | 2025-12-23
23/12/2025 06:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"داعش" يكشر عن أنيابه.. لبنان يتأهب لسيناريو "الذئاب المنفردة"
Lebanon 24
"داعش" يكشر عن أنيابه.. لبنان يتأهب لسيناريو "الذئاب المنفردة"
11:00 | 2025-12-23
23/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اختبار الودائع الكبير... الحكومة تحت المجهر
Lebanon 24
اختبار الودائع الكبير... الحكومة تحت المجهر
10:01 | 2025-12-23
23/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في أخبار عاجلة
01:03 | 2025-12-24
معاريف عن مصدر سياسي إسرائيلي: لن ننسحب من الخط الأصفر في غزة قبل نزع سلاح حماس حتى لو جرى تشكيل قوة دولية
01:03 | 2025-12-24
معاريف عن مصادر مطلعة: إسرائيل تشترط نزع سلاح حماس قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترمب بشأن غزة
00:48 | 2025-12-24
الجزيرة: إعلان حالة التأهب الجوي في العاصمة الأوكرانية كييف
00:46 | 2025-12-24
جميع الطرقات الجبلية سالكة باستثناء طريق عيناتا – الأرز وهي سالكة حاليًا أمام المركبات ذات الدفع الرباعي فقط (التحكم المروري)
00:44 | 2025-12-24
غرفة التحكم: قتيلان و8 جرحى في 8 حوادث سير خلال 24 ساعة
00:32 | 2025-12-24
سلطات زابوروجيا الأوكرانية: قتيلان وعدد من المصابين في قصف روسي على المقاطعة
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
24/12/2025 08:21:36
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
24/12/2025 08:21:36
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
24/12/2025 08:21:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
