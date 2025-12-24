تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
20
o
بيروت
17
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
-3
o
بشري
13
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
العربية: المؤشرات الأولية ترجح عطلا فنيا وراء سقوط طائرة محمد الحداد
Lebanon 24
24-12-2025
|
03:15
