تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
6
o
زحلة
8
o
بعلبك
-1
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
شرطة واشنطن: 4 مصابين على الأقل في حادث إطلاق نار شمال غرب العاصمة وفرار المشتبه بهم
Lebanon 24
26-12-2025
|
22:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شرطة واشنطن: وحدات شرطة العاصمة تحقق في حادث إطلاق نار وسط المدينة
Lebanon 24
شرطة واشنطن: وحدات شرطة العاصمة تحقق في حادث إطلاق نار وسط المدينة
27/12/2025 06:25:55
27/12/2025 06:25:55
Lebanon 24
Lebanon 24
شرطة واشنطن: وحدات شرطة العاصمة تُحقّق في حادث إطلاق نار وسط المدينة
Lebanon 24
شرطة واشنطن: وحدات شرطة العاصمة تُحقّق في حادث إطلاق نار وسط المدينة
27/12/2025 06:25:55
27/12/2025 06:25:55
Lebanon 24
Lebanon 24
شرطة العاصمة واشنطن: احتجاز مشتبه في إطلاقه نارا على عنصرين من الحرس الوطني
Lebanon 24
شرطة العاصمة واشنطن: احتجاز مشتبه في إطلاقه نارا على عنصرين من الحرس الوطني
27/12/2025 06:25:55
27/12/2025 06:25:55
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الصحافة الفرنسية عن شرطة جنوب إفريقيا: مقتل 10 أشخاص في حادث إطلاق نار بمدينة جوهانسبرغ
Lebanon 24
وكالة الصحافة الفرنسية عن شرطة جنوب إفريقيا: مقتل 10 أشخاص في حادث إطلاق نار بمدينة جوهانسبرغ
27/12/2025 06:25:55
27/12/2025 06:25:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الإدارة العسكرية في كييف: هجوم روسي واسع على العاصمة يستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية
Lebanon 24
الإدارة العسكرية في كييف: هجوم روسي واسع على العاصمة يستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية
23:09 | 2025-12-26
26/12/2025 11:09:06
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز عن وزارة الدفاع الكمبودية: توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار مع تايلاند
Lebanon 24
رويترز عن وزارة الدفاع الكمبودية: توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار مع تايلاند
22:51 | 2025-12-26
26/12/2025 10:51:50
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: الرئيس ترمب سيلتقي الرئيس الأوكراني يوم الأحد في فلوريدا
Lebanon 24
البيت الأبيض: الرئيس ترمب سيلتقي الرئيس الأوكراني يوم الأحد في فلوريدا
22:40 | 2025-12-26
26/12/2025 10:40:30
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: ندعو جميع الأطراف لوقف الأعمال التي تهدد سلامة قوات اليونيفيل وتتدخل في مهامها الموكلة إليها
Lebanon 24
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: ندعو جميع الأطراف لوقف الأعمال التي تهدد سلامة قوات اليونيفيل وتتدخل في مهامها الموكلة إليها
22:39 | 2025-12-26
26/12/2025 10:39:24
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: أي عمل يهدد سلامة وأمن قوات حفظ السلام في لبنان غير مقبول
Lebanon 24
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: أي عمل يهدد سلامة وأمن قوات حفظ السلام في لبنان غير مقبول
22:37 | 2025-12-26
26/12/2025 10:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أثناء تأدية واجبه.. هكذا فقد أحد عناصر الجيش حياته عند مدخل مطار بيروت
Lebanon 24
أثناء تأدية واجبه.. هكذا فقد أحد عناصر الجيش حياته عند مدخل مطار بيروت
05:59 | 2025-12-26
26/12/2025 05:59:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الثلوج ستلامس الـ 1000 متر.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان والذروة في هذا الموعد
Lebanon 24
الثلوج ستلامس الـ 1000 متر.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان والذروة في هذا الموعد
00:29 | 2025-12-26
26/12/2025 12:29:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 3 جلسات.. إقرار "مشروع قانون الفجوة المالية" وهذا ما سيحصل عليه المودعون
Lebanon 24
بعد 3 جلسات.. إقرار "مشروع قانون الفجوة المالية" وهذا ما سيحصل عليه المودعون
07:34 | 2025-12-26
26/12/2025 07:34:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تحذير عالمي كبير منذ كورونا.. فيروس جديد ينتشر وهذه خطورته
Lebanon 24
أوّل تحذير عالمي كبير منذ كورونا.. فيروس جديد ينتشر وهذه خطورته
08:00 | 2025-12-26
26/12/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع على أوتوستراد الصفرا.. 3 أفراد من عائلة واحدة لقوا حتفهم
Lebanon 24
حادث سير مروّع على أوتوستراد الصفرا.. 3 أفراد من عائلة واحدة لقوا حتفهم
09:58 | 2025-12-26
26/12/2025 09:58:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
23:09 | 2025-12-26
الإدارة العسكرية في كييف: هجوم روسي واسع على العاصمة يستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية
22:51 | 2025-12-26
رويترز عن وزارة الدفاع الكمبودية: توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار مع تايلاند
22:40 | 2025-12-26
البيت الأبيض: الرئيس ترمب سيلتقي الرئيس الأوكراني يوم الأحد في فلوريدا
22:39 | 2025-12-26
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: ندعو جميع الأطراف لوقف الأعمال التي تهدد سلامة قوات اليونيفيل وتتدخل في مهامها الموكلة إليها
22:37 | 2025-12-26
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: أي عمل يهدد سلامة وأمن قوات حفظ السلام في لبنان غير مقبول
19:16 | 2025-12-26
القوات الجوية الأوكرانية: هجوم روسي بالصواريخ وبالمسيّرات على العاصمة كييف
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
27/12/2025 06:25:55
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
27/12/2025 06:25:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
27/12/2025 06:25:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24