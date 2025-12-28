وكالة "سانا" عن الأمن الداخلي السوري: رصدنا خلال احتجاحات اللاذقية عناصر ملثمة ومسلحة تتبع لما يسمى "سرايا درع الساحل" و"سرايا الجواد" المسؤولتين عن استهدافات أمنية

Lebanon 24