قاسم: كان أبو سليم ياغي ينظر أن يكون من جُند الإمام المهدي وحياته كلّها كانت في اتجاه إعلاء كلمة الحقّ وبذل كلّ حياته لحمل هموم الناس وخصوصًا الفقراء ودعم المجاهدين

Lebanon 24