وسائل إعلام أوكرانية: الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي يجريان اتصالا هاتفيا مع قادة أوروبيين بعد مباحثات بينهما استمرت نحو ساعتين

