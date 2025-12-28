زيلنسكي: لدينا خطة سلام من 20 نقطة وتم الاتفاق على 95% منها وأجريت مع الرئيس ترامب إتصالاًً مثمراً مع القادة الأوروبيين واتفقنا على عقد اجتماع في الأسابيع المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة

