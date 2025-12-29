الرئيس عون التقى رئيس الوفد اللبناني المفاوض في «الميكانيزم» السفير السابق سيمون كرم وجرى البحث في التحضيرات الجارية لاجتماع اللجنة المقرّر عقده في 7 كانون الثاني المقبل

