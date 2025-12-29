تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
13
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
-2
o
بشري
9
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
أكسيوس: الإدارة الأميركية ترى أن أي تصعيد عنيف في الضفة قد يقوض جهود تنفيذ اتفاق السلام في غزة
Lebanon 24
29-12-2025
|
23:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"أكسيوس": إدارة ترامب ترى أن هجمات نتنياهو العابرة للحدود تقوض الجهود الأميركية لمساعدة حكومة الشرع على تثبيت الاستقرار في سوريا
Lebanon 24
"أكسيوس": إدارة ترامب ترى أن هجمات نتنياهو العابرة للحدود تقوض الجهود الأميركية لمساعدة حكومة الشرع على تثبيت الاستقرار في سوريا
30/12/2025 09:41:57
30/12/2025 09:41:57
Lebanon 24
Lebanon 24
روبيو: هناك قلق بشأن الأحداث في الضفة الغربية التي تخلق تأثيراً قد يقوّض ما نفعله في غزة ولا نتوقّع حدوث ذلك
Lebanon 24
روبيو: هناك قلق بشأن الأحداث في الضفة الغربية التي تخلق تأثيراً قد يقوّض ما نفعله في غزة ولا نتوقّع حدوث ذلك
30/12/2025 09:41:57
30/12/2025 09:41:57
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 15 الإسرائيلية: مديرة الاستخبارات الأميركية تولسي غابارد تزور إسرائيل لدعم تنفيذ اتفاق غزة
Lebanon 24
القناة 15 الإسرائيلية: مديرة الاستخبارات الأميركية تولسي غابارد تزور إسرائيل لدعم تنفيذ اتفاق غزة
30/12/2025 09:41:57
30/12/2025 09:41:57
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الأمن الداخلي الأميركية: أميركا غير ملزمة باستضافة أجانب يدعمون الإرهاب ويقوضون سلامة الأميركيين
Lebanon 24
وزارة الأمن الداخلي الأميركية: أميركا غير ملزمة باستضافة أجانب يدعمون الإرهاب ويقوضون سلامة الأميركيين
30/12/2025 09:41:57
30/12/2025 09:41:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني: الحكومة تنظر بجدية إلى احتجاجات المواطنين وتعترف بوجود مشكلات معيشية وتعمل بجد لحل الأزمة الاقتصادية في أقصر مدة
Lebanon 24
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني: الحكومة تنظر بجدية إلى احتجاجات المواطنين وتعترف بوجود مشكلات معيشية وتعمل بجد لحل الأزمة الاقتصادية في أقصر مدة
02:31 | 2025-12-30
30/12/2025 02:31:47
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتقال 110 مشتبهين في عملية استهدفت تنظيم "داعش" في إسطنبول (الميادين)
Lebanon 24
اعتقال 110 مشتبهين في عملية استهدفت تنظيم "داعش" في إسطنبول (الميادين)
02:28 | 2025-12-30
30/12/2025 02:28:49
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدثة باسم الحكومة الايرانية: مطالب الشعب الإيراني واضحة ومحقة ونحن نصغي إليها بدقة ولن نسمح باستغلال الأعداء لأصوات الاعتراضات المحقة
Lebanon 24
المتحدثة باسم الحكومة الايرانية: مطالب الشعب الإيراني واضحة ومحقة ونحن نصغي إليها بدقة ولن نسمح باستغلال الأعداء لأصوات الاعتراضات المحقة
02:26 | 2025-12-30
30/12/2025 02:26:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السعودية: نشدد على أهمية وقف الإمارات أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف كان داخل اليمن
Lebanon 24
الخارجية السعودية: نشدد على أهمية وقف الإمارات أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف كان داخل اليمن
01:52 | 2025-12-30
30/12/2025 01:52:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السعودية: السبيل الوحيد لمعالجة القضية الجنوبية هو عبر طاولة حوار ضمن الحل السياسي الشامل في اليمن
Lebanon 24
الخارجية السعودية: السبيل الوحيد لمعالجة القضية الجنوبية هو عبر طاولة حوار ضمن الحل السياسي الشامل في اليمن
01:44 | 2025-12-30
30/12/2025 01:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عاصفة جديدة تصل غداً إلى لبنان... الأب خنيصر: الأمطار ستكون طوفانيّة
Lebanon 24
عاصفة جديدة تصل غداً إلى لبنان... الأب خنيصر: الأمطار ستكون طوفانيّة
05:38 | 2025-12-29
29/12/2025 05:38:19
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ كبيرٌ في الوسط الفنيّ... الموت يُغيّب فناناً شاباً شهيراً بعد إصابته بالسرطان
Lebanon 24
حزنٌ كبيرٌ في الوسط الفنيّ... الموت يُغيّب فناناً شاباً شهيراً بعد إصابته بالسرطان
05:00 | 2025-12-29
29/12/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة والدة فنان بارز: انطلقت روح أمي إلى السماء
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة والدة فنان بارز: انطلقت روح أمي إلى السماء
08:05 | 2025-12-29
29/12/2025 08:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة تشرّع السطو على جنى عمر الناس
Lebanon 24
الحكومة تشرّع السطو على جنى عمر الناس
09:00 | 2025-12-29
29/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الوجود المسيحي في سوريا.. إليكم ما كشفه تقرير إيراني
Lebanon 24
عن الوجود المسيحي في سوريا.. إليكم ما كشفه تقرير إيراني
10:30 | 2025-12-29
29/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
02:31 | 2025-12-30
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني: الحكومة تنظر بجدية إلى احتجاجات المواطنين وتعترف بوجود مشكلات معيشية وتعمل بجد لحل الأزمة الاقتصادية في أقصر مدة
02:28 | 2025-12-30
اعتقال 110 مشتبهين في عملية استهدفت تنظيم "داعش" في إسطنبول (الميادين)
02:26 | 2025-12-30
المتحدثة باسم الحكومة الايرانية: مطالب الشعب الإيراني واضحة ومحقة ونحن نصغي إليها بدقة ولن نسمح باستغلال الأعداء لأصوات الاعتراضات المحقة
01:52 | 2025-12-30
الخارجية السعودية: نشدد على أهمية وقف الإمارات أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف كان داخل اليمن
01:44 | 2025-12-30
الخارجية السعودية: السبيل الوحيد لمعالجة القضية الجنوبية هو عبر طاولة حوار ضمن الحل السياسي الشامل في اليمن
01:41 | 2025-12-30
الخارجية السعودية: أي مساس أو تهديد لأمن المملكة خط أحمر
فيديو
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
Lebanon 24
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
02:15 | 2025-12-30
30/12/2025 09:41:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
30/12/2025 09:41:57
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
30/12/2025 09:41:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24