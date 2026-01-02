وزير الإعلام بول مرقص: من المفترض أن يعلن قائد الجيش إنتهاء المرحلة الأولى من الخطة في الجلسة المقبلة في 8 الحالي ومصلحة الدولة اللبنانية بسط سلطتها على كامل أراضيها (LBCI)

Lebanon 24