تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
10
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
7
o
النبطية
4
o
زحلة
5
o
بعلبك
-4
o
بشري
9
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
ترامب لنيويورك بوست: لست قلقا من أن يؤدي الوضع بفنزويلا لتوريطنا بمستنقع طويل الأمد كما حدث في العراق وأفغانستان
Lebanon 24
04-01-2026
|
23:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب لنيويورك بوست: ماتشادو لا يمكنها الفوز في الانتخابات بفنزويلا إلا إذا دعمتها
Lebanon 24
ترامب لنيويورك بوست: ماتشادو لا يمكنها الفوز في الانتخابات بفنزويلا إلا إذا دعمتها
05/01/2026 08:09:21
05/01/2026 08:09:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب لنيويورك بوست: لدينا موجة ثانية أكبر بكثير من الأولى ونائبة مادورو تفهم ذلك جيدا
Lebanon 24
ترامب لنيويورك بوست: لدينا موجة ثانية أكبر بكثير من الأولى ونائبة مادورو تفهم ذلك جيدا
05/01/2026 08:09:21
05/01/2026 08:09:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب لنيويورك بوست: كوبيون كثر فقدوا حياتهم الليلة الماضية خلال حمايتهم مادورو
Lebanon 24
ترامب لنيويورك بوست: كوبيون كثر فقدوا حياتهم الليلة الماضية خلال حمايتهم مادورو
05/01/2026 08:09:21
05/01/2026 08:09:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب لنيويورك بوست: لن نضطر لنشر قواتنا في فنزويلا طالما أن نائبة مادورو تفعل ما نريده
Lebanon 24
ترامب لنيويورك بوست: لن نضطر لنشر قواتنا في فنزويلا طالما أن نائبة مادورو تفعل ما نريده
05/01/2026 08:09:21
05/01/2026 08:09:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
رئيس البرلمان الإيراني: يجب الاستماع الى المحتجين ومطالبهم المشروعة وتحقيقها
Lebanon 24
رئيس البرلمان الإيراني: يجب الاستماع الى المحتجين ومطالبهم المشروعة وتحقيقها
00:14 | 2026-01-05
05/01/2026 12:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية: 3 حوادث وقتيل و 3 جرحى
Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية: 3 حوادث وقتيل و 3 جرحى
23:54 | 2026-01-04
04/01/2026 11:54:08
Lebanon 24
Lebanon 24
محلقة إسرائيلية من نوع "كواد كوبتر" تلقي عبوات على غرفة زراعية في مدينة الخيام ما أدى إلى تدميرها (الميادين)
Lebanon 24
محلقة إسرائيلية من نوع "كواد كوبتر" تلقي عبوات على غرفة زراعية في مدينة الخيام ما أدى إلى تدميرها (الميادين)
23:52 | 2026-01-04
04/01/2026 11:52:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب لـ نيويورك بوست: عملية فنزويلا تماثل تدمير برنامج إيران النووي في حزيران
Lebanon 24
ترامب لـ نيويورك بوست: عملية فنزويلا تماثل تدمير برنامج إيران النووي في حزيران
23:44 | 2026-01-04
04/01/2026 11:44:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش السوداني: إسقاط مسيّرات استهدفت الفرقة 19 وقاعدة مروي الجوية وسد مروي
Lebanon 24
الجيش السوداني: إسقاط مسيّرات استهدفت الفرقة 19 وقاعدة مروي الجوية وسد مروي
23:43 | 2026-01-04
04/01/2026 11:43:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار عائدة إبتداءً من هذا التاريخ...كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
Lebanon 24
الأمطار عائدة إبتداءً من هذا التاريخ...كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
05:00 | 2026-01-04
04/01/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
Lebanon 24
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
15:19 | 2026-01-04
04/01/2026 03:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنهيار ثلجيّ كبير جدّاً في بلدة لبنانيّة... وتحذير لممارسي الرياضات الشتويّة (صور)
Lebanon 24
إنهيار ثلجيّ كبير جدّاً في بلدة لبنانيّة... وتحذير لممارسي الرياضات الشتويّة (صور)
08:10 | 2026-01-04
04/01/2026 08:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تدهور وضعها الصحيّ وعزلها داخل المستشفى... فنانة عربيّة بارزة في ذمة الله (صورة)
Lebanon 24
بعد تدهور وضعها الصحيّ وعزلها داخل المستشفى... فنانة عربيّة بارزة في ذمة الله (صورة)
05:18 | 2026-01-04
04/01/2026 05:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاوف من "خضة أمنية" في لبنان.. "داعش" في الضاحية؟
Lebanon 24
مخاوف من "خضة أمنية" في لبنان.. "داعش" في الضاحية؟
11:01 | 2026-01-04
04/01/2026 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
00:14 | 2026-01-05
رئيس البرلمان الإيراني: يجب الاستماع الى المحتجين ومطالبهم المشروعة وتحقيقها
23:54 | 2026-01-04
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية: 3 حوادث وقتيل و 3 جرحى
23:52 | 2026-01-04
محلقة إسرائيلية من نوع "كواد كوبتر" تلقي عبوات على غرفة زراعية في مدينة الخيام ما أدى إلى تدميرها (الميادين)
23:44 | 2026-01-04
ترامب لـ نيويورك بوست: عملية فنزويلا تماثل تدمير برنامج إيران النووي في حزيران
23:43 | 2026-01-04
الجيش السوداني: إسقاط مسيّرات استهدفت الفرقة 19 وقاعدة مروي الجوية وسد مروي
23:32 | 2026-01-04
بيان مشترك: الصين وباكستان تتفقان على اتخاذ إجراءات أكثر وضوحا بشأن تفكيك جميع المنظمات "الإرهابية" بأفغانستان
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
05/01/2026 08:09:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
05/01/2026 08:09:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
05/01/2026 08:09:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24