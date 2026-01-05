تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
11
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
4
o
زحلة
6
o
بعلبك
-8
o
بشري
9
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
محتجون يحرقون مركبة تابعة للحرس الثوري في مُشكان بمحافظة فارس جنوب إيران
Lebanon 24
05-01-2026
|
15:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مقتل عنصر من الباسيج التابعة للحرس الثوري في تظاهرات ايران
Lebanon 24
مقتل عنصر من الباسيج التابعة للحرس الثوري في تظاهرات ايران
06/01/2026 04:22:54
06/01/2026 04:22:54
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة فارس الإيرانية: محتجون بمدينة لردغان غربي البلاد هاجموا مؤسسات حكومية ومصارف
Lebanon 24
وكالة فارس الإيرانية: محتجون بمدينة لردغان غربي البلاد هاجموا مؤسسات حكومية ومصارف
06/01/2026 04:22:54
06/01/2026 04:22:54
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة فارس الإيرانية: تجمع المحتجين في طهران امتد من شارع لاله زار حتى تقاطع إسطنبول
Lebanon 24
وكالة فارس الإيرانية: تجمع المحتجين في طهران امتد من شارع لاله زار حتى تقاطع إسطنبول
06/01/2026 04:22:54
06/01/2026 04:22:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: مقتل 3 عناصر من الشرطة ومدني في اشتباك مسلح في محافظة كرمان
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: مقتل 3 عناصر من الشرطة ومدني في اشتباك مسلح في محافظة كرمان
06/01/2026 04:22:54
06/01/2026 04:22:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب لقناة "إن بي سي نيوز": فنزويلا لن تجري انتخابات جديدة في الثلاثين يوماً المقبلة
Lebanon 24
ترامب لقناة "إن بي سي نيوز": فنزويلا لن تجري انتخابات جديدة في الثلاثين يوماً المقبلة
18:28 | 2026-01-05
05/01/2026 06:28:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء غرينلاند: نحن لسنا فنزويلا
Lebanon 24
رئيس وزراء غرينلاند: نحن لسنا فنزويلا
18:26 | 2026-01-05
05/01/2026 06:26:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: لن أحتاج إلى تدخل المشرّعين لإعادة القوات الأميركية إلى فنزويلا
Lebanon 24
ترامب: لن أحتاج إلى تدخل المشرّعين لإعادة القوات الأميركية إلى فنزويلا
18:13 | 2026-01-05
05/01/2026 06:13:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب لشبكة "إن بي سي": الإطاحة بمادورو جرت دون مساعدة الدائرة المقرّبة منه
Lebanon 24
ترامب لشبكة "إن بي سي": الإطاحة بمادورو جرت دون مساعدة الدائرة المقرّبة منه
18:11 | 2026-01-05
05/01/2026 06:11:51
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم بلدة حوسان غرب مدينة بيت لحم
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم بلدة حوسان غرب مدينة بيت لحم
17:59 | 2026-01-05
05/01/2026 05:59:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فور وصولهما إلى المطار... توقيف خبيرة تجميل وزوجها بتهمة غسيل الأموال
Lebanon 24
فور وصولهما إلى المطار... توقيف خبيرة تجميل وزوجها بتهمة غسيل الأموال
07:07 | 2026-01-05
05/01/2026 07:07:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... توقيف ممثل شهير جدّاً بتهمة تعاطي وتجارة المخدرات
Lebanon 24
بالصورة... توقيف ممثل شهير جدّاً بتهمة تعاطي وتجارة المخدرات
07:48 | 2026-01-05
05/01/2026 07:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
من عين التينة إلى كفرحتى.. غارات إسرائيلية تضرب "أماكن مهددة" (فيديو)
Lebanon 24
من عين التينة إلى كفرحتى.. غارات إسرائيلية تضرب "أماكن مهددة" (فيديو)
11:01 | 2026-01-05
05/01/2026 11:01:14
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن المنزل الذي ستستهدفه إسرائيل في بلدة المنارة.. لمن يعود؟
Lebanon 24
معلومات عن المنزل الذي ستستهدفه إسرائيل في بلدة المنارة.. لمن يعود؟
10:54 | 2026-01-05
05/01/2026 10:54:51
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة... أطلق النار عليه وأصابه في رأسه
Lebanon 24
حادثة مروّعة... أطلق النار عليه وأصابه في رأسه
09:44 | 2026-01-05
05/01/2026 09:44:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:28 | 2026-01-05
ترامب لقناة "إن بي سي نيوز": فنزويلا لن تجري انتخابات جديدة في الثلاثين يوماً المقبلة
18:26 | 2026-01-05
رئيس وزراء غرينلاند: نحن لسنا فنزويلا
18:13 | 2026-01-05
ترامب: لن أحتاج إلى تدخل المشرّعين لإعادة القوات الأميركية إلى فنزويلا
18:11 | 2026-01-05
ترامب لشبكة "إن بي سي": الإطاحة بمادورو جرت دون مساعدة الدائرة المقرّبة منه
17:59 | 2026-01-05
قوات الاحتلال تقتحم بلدة حوسان غرب مدينة بيت لحم
17:53 | 2026-01-05
قوات الاحتلال تقتحم بلدة عناتا شمال القدس المحتلة
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
06/01/2026 04:22:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
06/01/2026 04:22:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
06/01/2026 04:22:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24