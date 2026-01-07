"لبنان 24": محلقة مُعادية ألقت قنبلة صوتية على معمل حجارة في سهل الخيام بالتزامن مع اطلاق رشقات رشاشة من الموقع المستحدث في تلة الحمامص بإتجاه المعمل

