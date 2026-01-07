الرئيس عون أكّد لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات السلام ترحيب لبنان بأي دولة ترغب في الإبقاء على قوّتها في الجنوب بعد انسحاب اليونيفيل مع نهاية عام 2027

