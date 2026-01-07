تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
22
o
جونية
16
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
-6
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
أخبار عاجلة
موسكو تتهم واشنطن بـ "استخدام القوة" للسيطرة على ناقلة نفط روسية في شمال المحيط الأطلسي
Lebanon 24
07-01-2026
|
10:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
واشنطن تعلن احتجاز ناقلة نفط تحمل علم روسيا في شمال المحيط الأطلسي
Lebanon 24
واشنطن تعلن احتجاز ناقلة نفط تحمل علم روسيا في شمال المحيط الأطلسي
07/01/2026 18:20:32
07/01/2026 18:20:32
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا: الاتصال انقطع بناقلة نفط ترفع العلم الروسي بالمحيط الأطلسي
Lebanon 24
روسيا: الاتصال انقطع بناقلة نفط ترفع العلم الروسي بالمحيط الأطلسي
07/01/2026 18:20:32
07/01/2026 18:20:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الروسية: نتابع وضع ناقلة النفط التي ترفع العلم الروسي في المحيط الأطلسي
Lebanon 24
الخارجية الروسية: نتابع وضع ناقلة النفط التي ترفع العلم الروسي في المحيط الأطلسي
07/01/2026 18:20:32
07/01/2026 18:20:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركا تحتجز ناقلة نفط ترفع العلم الروسيّ في الأطلسي
Lebanon 24
أميركا تحتجز ناقلة نفط ترفع العلم الروسيّ في الأطلسي
07/01/2026 18:20:32
07/01/2026 18:20:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الداخلية السورية: إصابة 3 من عناصر الأمن الداخلي في حلب بقصف لـ"قسد"
Lebanon 24
الداخلية السورية: إصابة 3 من عناصر الأمن الداخلي في حلب بقصف لـ"قسد"
11:16 | 2026-01-07
07/01/2026 11:16:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الداخلية السورية: قسد تستهدف الفرق الأمنية المرافقة للمدنيين قرب دوار شيحان في حلب
Lebanon 24
الداخلية السورية: قسد تستهدف الفرق الأمنية المرافقة للمدنيين قرب دوار شيحان في حلب
11:13 | 2026-01-07
07/01/2026 11:13:15
Lebanon 24
Lebanon 24
موسكو تطالب واشنطن بعودة أفراد طاقم ناقلة النفط المحتجزة
Lebanon 24
موسكو تطالب واشنطن بعودة أفراد طاقم ناقلة النفط المحتجزة
11:12 | 2026-01-07
07/01/2026 11:12:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان حكومي سوري: حماية جميع المواطنين بمن فيهم الأكراد مسؤولية وطنية ثابتة لا تقبل المساومة أو التفويض
Lebanon 24
بيان حكومي سوري: حماية جميع المواطنين بمن فيهم الأكراد مسؤولية وطنية ثابتة لا تقبل المساومة أو التفويض
11:04 | 2026-01-07
07/01/2026 11:04:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الروسية: يجب ألا تعرقل الولايات المتحدة عودة الروس من على متن السفينة مارينيرا إلى وطنهم
Lebanon 24
الخارجية الروسية: يجب ألا تعرقل الولايات المتحدة عودة الروس من على متن السفينة مارينيرا إلى وطنهم
10:54 | 2026-01-07
07/01/2026 10:54:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هكذا سرّبت صور منشأة كفرا التي عثر عليها الجيش
Lebanon 24
هكذا سرّبت صور منشأة كفرا التي عثر عليها الجيش
13:17 | 2026-01-06
06/01/2026 01:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
07/01/2026 04:49:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
01:39 | 2026-01-07
07/01/2026 01:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحمدلله ما كان فيه سيارة ورايي".. إعلاميّة الـ"ال بي سي" تكشف ما حدث معها ليلاً على الأوتوستراد
Lebanon 24
"الحمدلله ما كان فيه سيارة ورايي".. إعلاميّة الـ"ال بي سي" تكشف ما حدث معها ليلاً على الأوتوستراد
06:51 | 2026-01-07
07/01/2026 06:51:48
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مُسرّب صور منشأة كفرا
Lebanon 24
توقيف مُسرّب صور منشأة كفرا
02:17 | 2026-01-07
07/01/2026 02:17:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
11:16 | 2026-01-07
الداخلية السورية: إصابة 3 من عناصر الأمن الداخلي في حلب بقصف لـ"قسد"
11:13 | 2026-01-07
الداخلية السورية: قسد تستهدف الفرق الأمنية المرافقة للمدنيين قرب دوار شيحان في حلب
11:12 | 2026-01-07
موسكو تطالب واشنطن بعودة أفراد طاقم ناقلة النفط المحتجزة
11:04 | 2026-01-07
بيان حكومي سوري: حماية جميع المواطنين بمن فيهم الأكراد مسؤولية وطنية ثابتة لا تقبل المساومة أو التفويض
10:54 | 2026-01-07
الخارجية الروسية: يجب ألا تعرقل الولايات المتحدة عودة الروس من على متن السفينة مارينيرا إلى وطنهم
10:44 | 2026-01-07
"لبنان 24": تجدّد القصف المدفعيّ الإسرائيليّ المتقطع على منطقة العزية - كفركلا
فيديو
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
07/01/2026 18:20:32
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
02:24 | 2026-01-07
07/01/2026 18:20:32
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تتحدث عن شائعات طلاقها.. وتبكي وتوجه رسالة لبناتها (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تتحدث عن شائعات طلاقها.. وتبكي وتوجه رسالة لبناتها (فيديو)
00:27 | 2026-01-07
07/01/2026 18:20:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24