مصادر عسكرية: خلال عرض المرحلة الأخيرة من خطة الجيش أمام الحكومة لن يعلن قائد الجيش عن بدء المرحلة الثانية أو تحديد أي مهل باعتبار أن هذا القرار تتخذه الحكومة وليس المؤسسة العسكرية (الجديد)

