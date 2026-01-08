تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
-8
o
بشري
12
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
أخبار عاجلة
"لبنان 24": مدفعيّة العدوّ الإسرائيليّ تستهدف أطراف بلدة الطيبة
Lebanon 24
08-01-2026
|
11:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": مدفعية العدوّ الإسرائيليّ تستهدف أطراف بلدة الضهيرة
Lebanon 24
"لبنان 24": مدفعية العدوّ الإسرائيليّ تستهدف أطراف بلدة الضهيرة
09/01/2026 02:54:05
09/01/2026 02:54:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": العدوّ الإسرائيليّ استهدف طريق اللبونة عند أطراف بلدة الناقورة بقذيفة مدفعيّة
Lebanon 24
"لبنان 24": العدوّ الإسرائيليّ استهدف طريق اللبونة عند أطراف بلدة الناقورة بقذيفة مدفعيّة
09/01/2026 02:54:05
09/01/2026 02:54:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": مدفعية الجيش الاسرائيلي في "خربة ماعر" تستهدف اطراف بلدة رامية
Lebanon 24
"لبنان 24": مدفعية الجيش الاسرائيلي في "خربة ماعر" تستهدف اطراف بلدة رامية
09/01/2026 02:54:05
09/01/2026 02:54:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": مدفعية العدوّ الإسرائيليّ أطلقت قذائف ضوئية على أطراف بلدة يارون
Lebanon 24
"لبنان 24": مدفعية العدوّ الإسرائيليّ أطلقت قذائف ضوئية على أطراف بلدة يارون
09/01/2026 02:54:05
09/01/2026 02:54:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة
Lebanon 24
قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة
18:52 | 2026-01-08
08/01/2026 06:52:50
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية كوبا يزور فنزويلا ويلتقي الرئيسة المؤقتة لتكريم ضحايا الهجوم الأميركي
Lebanon 24
وزير خارجية كوبا يزور فنزويلا ويلتقي الرئيسة المؤقتة لتكريم ضحايا الهجوم الأميركي
18:51 | 2026-01-08
08/01/2026 06:51:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: فنزويلا كانت تمثل تهديداً حقيقياً خلاف تايوان التي لا يتدفق منها مخدرات أو سجناء إلى الصين
Lebanon 24
ترامب: فنزويلا كانت تمثل تهديداً حقيقياً خلاف تايوان التي لا يتدفق منها مخدرات أو سجناء إلى الصين
18:36 | 2026-01-08
08/01/2026 06:36:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب لنيويورك تايمز: كنت وفياً للغاية لأوروبا ولولا جهودي لكانت روسيا قد سيطرت على أوكرانيا برمتها
Lebanon 24
ترامب لنيويورك تايمز: كنت وفياً للغاية لأوروبا ولولا جهودي لكانت روسيا قد سيطرت على أوكرانيا برمتها
18:31 | 2026-01-08
08/01/2026 06:31:31
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يبحث هاتفياً مع وزير الخارجية السوري المستجدات على الساحة السورية والجهود المبذولة بشأنها
Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يبحث هاتفياً مع وزير الخارجية السوري المستجدات على الساحة السورية والجهود المبذولة بشأنها
18:18 | 2026-01-08
08/01/2026 06:18:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا سبب وفاة هلي نجل السيدة فيروز
Lebanon 24
هذا سبب وفاة هلي نجل السيدة فيروز
10:46 | 2026-01-08
08/01/2026 10:46:57
Lebanon 24
Lebanon 24
منخضفان جويان جديدان سيضربان لبنان.. وذروة الأمطار ستكون في هذا الموعد
Lebanon 24
منخضفان جويان جديدان سيضربان لبنان.. وذروة الأمطار ستكون في هذا الموعد
01:49 | 2026-01-08
08/01/2026 01:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة هلي نجل السيدة فيروز
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة هلي نجل السيدة فيروز
09:38 | 2026-01-08
08/01/2026 09:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
انكسر قلبها.. عارضة الأزياء الشهيرة ريم السعيدي تفقد جنينها (صور)
Lebanon 24
انكسر قلبها.. عارضة الأزياء الشهيرة ريم السعيدي تفقد جنينها (صور)
00:53 | 2026-01-08
08/01/2026 12:53:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير مروّع وسقوط سيارة على الأوتوستراد
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير مروّع وسقوط سيارة على الأوتوستراد
12:43 | 2026-01-08
08/01/2026 12:43:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:52 | 2026-01-08
قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة
18:51 | 2026-01-08
وزير خارجية كوبا يزور فنزويلا ويلتقي الرئيسة المؤقتة لتكريم ضحايا الهجوم الأميركي
18:36 | 2026-01-08
ترامب: فنزويلا كانت تمثل تهديداً حقيقياً خلاف تايوان التي لا يتدفق منها مخدرات أو سجناء إلى الصين
18:31 | 2026-01-08
ترامب لنيويورك تايمز: كنت وفياً للغاية لأوروبا ولولا جهودي لكانت روسيا قد سيطرت على أوكرانيا برمتها
18:18 | 2026-01-08
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يبحث هاتفياً مع وزير الخارجية السوري المستجدات على الساحة السورية والجهود المبذولة بشأنها
18:05 | 2026-01-08
الرئيسان البرازيلي والكولومبي: الوضع في فنزويلا يجب أن يُحل حصراً بالوسائل السلمية والتفاوض واحترام إرادة الشعب الفنزويلي
فيديو
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
04:49 | 2026-01-08
09/01/2026 02:54:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
09/01/2026 02:54:05
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
02:24 | 2026-01-07
09/01/2026 02:54:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24