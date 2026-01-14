رئيس الحكومة نواف سلام: العلاقة بين الأردن ولبنان ثابتة وليست موسمية واجتماعنا اليوم كان بنّاءً من حيث بحثنا في النقل والاستثمار والتعليم والصحة والاعلام والاقتصاد الرقميّ والأمن ووقّعنا مجموعة كبيرة من مذكرات التفاهم

Lebanon 24