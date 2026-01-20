القناة 12 الإسرائيلية: ترامب سيعلن خلال وجوده في دافوس عن رغبته في توسيع صلاحيات مجلس السلام الخاص بغزة ليصبح مجلس سلام عالمي بديلا للأمم المتحدة

