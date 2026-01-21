وكالة الأنباء اليمنية: وزارة حقوق الإنسان تدين الجريمة " الإرهابية" التي استهدفت قائد الفرقة الثانية عمالقة العميد حمدي شكري وأسفرت عن عدد من الشهداء والجرحى بمنطقة جعولة في عدن

