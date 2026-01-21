"معاريف" نقلاً عن مصدر عسكري إسرائيلي: قلق في تل أبيب من أن تضرب واشنطن إيران بقوة في البداية ثم تسحب قواتها بسرعة وتترك إسرائيل أمام واقع ميداني جديد

Lebanon 24