مصدر فلسطيني لسكاي نيوز عربية: الأميركيون وافقوا على إدماج عدد من أفراد شرطة حماس وموظفيها السابقين في إدارة غزة الجديدة شرط خضوعهم لفحص أمني إسرائيلي أميركي

