مصدر فلسطيني: لا تحفظات لدى السلطة الفلسطينية على التفاهم الأميركي مع حماس طالما أنه يرسخ إنهاء الحرب وتثبيت وقف إطلاق النار ويعجل بإعادة الإعمار

Lebanon 24