سلام: كل حملات التخوين غير مقبولة لا من الشيخ نعيم ولا من سواه ووزير الخارجية ملتزم بالبيان الوزاري الذي ينص على حصرية السلاح واستعادة قرار الحرب والسلم للدولة وبسط سلطة الدولة وجميع الوزراء ملتزمون بذلك

