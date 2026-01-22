تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
10
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
15
o
صيدا
20
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
5
o
بعلبك
-6
o
بشري
13
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
أخبار عاجلة
عضو الكونغرس جو ويلسون للجزيرة: الاتفاق بين الحكومة السورية وقسد يعود بالنفع على سيادة سوريا واستقرارها
Lebanon 24
22-01-2026
|
15:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية السعودية: الاتفاق بين الحكومة السورية وقسد يعزز الأمن والاستقرار
Lebanon 24
الخارجية السعودية: الاتفاق بين الحكومة السورية وقسد يعزز الأمن والاستقرار
23/01/2026 01:28:42
23/01/2026 01:28:42
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تعود الحكومة السورية وقسد الى طاولة المفاوضات؟
Lebanon 24
هل تعود الحكومة السورية وقسد الى طاولة المفاوضات؟
23/01/2026 01:28:42
23/01/2026 01:28:42
Lebanon 24
Lebanon 24
اتفاق الحكومة السورية وقسد: وقف إطلاق نار شامل وفوري على كل الجبهات ونقاط التماس
Lebanon 24
اتفاق الحكومة السورية وقسد: وقف إطلاق نار شامل وفوري على كل الجبهات ونقاط التماس
23/01/2026 01:28:42
23/01/2026 01:28:42
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن تتحرك لخفض القتال بين الحكومة السورية وقسد
Lebanon 24
واشنطن تتحرك لخفض القتال بين الحكومة السورية وقسد
23/01/2026 01:28:42
23/01/2026 01:28:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"رويترز": الذهب يصعد لمستوى قياسي جديد في المعاملات الفورية مسجّلاً 4937.38 دولاراً للأوقية
Lebanon 24
"رويترز": الذهب يصعد لمستوى قياسي جديد في المعاملات الفورية مسجّلاً 4937.38 دولاراً للأوقية
18:19 | 2026-01-22
22/01/2026 06:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الاحتلال تداهم منزلاً خلال اقتحامها محيط مخيم عسكر شرقي نابلس
Lebanon 24
قوات الاحتلال تداهم منزلاً خلال اقتحامها محيط مخيم عسكر شرقي نابلس
18:10 | 2026-01-22
22/01/2026 06:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جنود الاحتلال يعتدون بالضرب على شبان خلال اقتحام أريحا
Lebanon 24
جنود الاحتلال يعتدون بالضرب على شبان خلال اقتحام أريحا
17:58 | 2026-01-22
22/01/2026 05:58:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أ.ف.ب :ويتكوف وكوشنر يلتقيان بوتين لإجراء مباحثات بشأن أوكرانيا
Lebanon 24
أ.ف.ب :ويتكوف وكوشنر يلتقيان بوتين لإجراء مباحثات بشأن أوكرانيا
17:57 | 2026-01-22
22/01/2026 05:57:42
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة عمليات الجيش السوري ل"الجزيرة": استلام سجن الأقطان ونقل عناصر قسد إلى عين العرب جاء تنفيذاً لاتفاق 18 كانون الثاني
Lebanon 24
هيئة عمليات الجيش السوري ل"الجزيرة": استلام سجن الأقطان ونقل عناصر قسد إلى عين العرب جاء تنفيذاً لاتفاق 18 كانون الثاني
17:47 | 2026-01-22
22/01/2026 05:47:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
استقالات داخل محطة تلفزيونية بعد رفع التغطية الصحية
Lebanon 24
استقالات داخل محطة تلفزيونية بعد رفع التغطية الصحية
01:45 | 2026-01-22
22/01/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار عادت والذروة ليل الخميس.. ومنخفضان جديدان في طريقهما إلى لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار عادت والذروة ليل الخميس.. ومنخفضان جديدان في طريقهما إلى لبنان في هذا الموعد
01:55 | 2026-01-22
22/01/2026 01:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
صعد إلى سطح منزله ليشاهد القصف الإسرائيلي على جرجوع وكفور.. فتوفي بطريقة مروعة!
Lebanon 24
صعد إلى سطح منزله ليشاهد القصف الإسرائيلي على جرجوع وكفور.. فتوفي بطريقة مروعة!
04:49 | 2026-01-22
22/01/2026 04:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت سُمع في بيروت.. هذا مصدره
Lebanon 24
صوت سُمع في بيروت.. هذا مصدره
07:40 | 2026-01-22
22/01/2026 07:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة في الوسط الفني.. فنان يتسبب بإصابات وكدمات لزوجته والأخيرة تدعي عليه (صور)
Lebanon 24
فضيحة في الوسط الفني.. فنان يتسبب بإصابات وكدمات لزوجته والأخيرة تدعي عليه (صور)
02:59 | 2026-01-22
22/01/2026 02:59:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:19 | 2026-01-22
"رويترز": الذهب يصعد لمستوى قياسي جديد في المعاملات الفورية مسجّلاً 4937.38 دولاراً للأوقية
18:10 | 2026-01-22
قوات الاحتلال تداهم منزلاً خلال اقتحامها محيط مخيم عسكر شرقي نابلس
17:58 | 2026-01-22
جنود الاحتلال يعتدون بالضرب على شبان خلال اقتحام أريحا
17:57 | 2026-01-22
أ.ف.ب :ويتكوف وكوشنر يلتقيان بوتين لإجراء مباحثات بشأن أوكرانيا
17:47 | 2026-01-22
هيئة عمليات الجيش السوري ل"الجزيرة": استلام سجن الأقطان ونقل عناصر قسد إلى عين العرب جاء تنفيذاً لاتفاق 18 كانون الثاني
17:35 | 2026-01-22
الجيش السوري: نقل عناصر قسد من سجن الأقطان خطوة لتطبيق الاتفاق
فيديو
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
23/01/2026 01:28:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
23/01/2026 01:28:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
23/01/2026 01:28:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24