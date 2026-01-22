تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
10
o
طرابلس
16
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
-6
o
بشري
9
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
أخبار عاجلة
ترامب: الرسوم بنسبة 25% على أي جهة تتعامل مع إيران ستنفذ قريباً جداً
Lebanon 24
22-01-2026
|
17:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترمب: أي دولة ستتعامل تجاريا مع إيران ستدفع 25% رسوما جمركية على تعاملاتها معنا
Lebanon 24
ترمب: أي دولة ستتعامل تجاريا مع إيران ستدفع 25% رسوما جمركية على تعاملاتها معنا
23/01/2026 04:33:11
23/01/2026 04:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: فرضت رسوماً جمركية على كل من يتعامل تجارياً مع إيران
Lebanon 24
ترامب: فرضت رسوماً جمركية على كل من يتعامل تجارياً مع إيران
23/01/2026 04:33:11
23/01/2026 04:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب بشأن فرض رسوم جمركية على أوروبا بسبب غرينلاند: سأفعل ذلك بنسبة 100 %
Lebanon 24
ترامب بشأن فرض رسوم جمركية على أوروبا بسبب غرينلاند: سأفعل ذلك بنسبة 100 %
23/01/2026 04:33:11
23/01/2026 04:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: فرض رسوم بنسبة 10% على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا
Lebanon 24
ترامب: فرض رسوم بنسبة 10% على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا
23/01/2026 04:33:11
23/01/2026 04:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب: الجميع سيقدّم تنازلات لإنهاء الحرب في أوكرانيا
Lebanon 24
ترامب: الجميع سيقدّم تنازلات لإنهاء الحرب في أوكرانيا
19:21 | 2026-01-22
22/01/2026 07:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
المفوضية الاوروبية: ينبغي ان نتفق على معدّات بالقطب الشمالي مثل كاسحات جليد اوروبية
Lebanon 24
المفوضية الاوروبية: ينبغي ان نتفق على معدّات بالقطب الشمالي مثل كاسحات جليد اوروبية
19:17 | 2026-01-22
22/01/2026 07:17:52
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد الأوروبي مستعد للعمل مع واشنطن من أجل تنفيذ خطة السلام الشاملة لغزة
Lebanon 24
رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد الأوروبي مستعد للعمل مع واشنطن من أجل تنفيذ خطة السلام الشاملة لغزة
18:53 | 2026-01-22
22/01/2026 06:53:48
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس المجلس الأوروبي: لدى الاتحاد الأوروبي مخاوف جدية بشأن عدد من البنود الواردة في ميثاق مجلس السلام
Lebanon 24
رئيس المجلس الأوروبي: لدى الاتحاد الأوروبي مخاوف جدية بشأن عدد من البنود الواردة في ميثاق مجلس السلام
18:52 | 2026-01-22
22/01/2026 06:52:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الفضّة تسجّل مستوى قياسياً جديداً عند 96.62 دولارا للأوقية
Lebanon 24
الفضّة تسجّل مستوى قياسياً جديداً عند 96.62 دولارا للأوقية
18:30 | 2026-01-22
22/01/2026 06:30:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
استقالات داخل محطة تلفزيونية بعد رفع التغطية الصحية
Lebanon 24
استقالات داخل محطة تلفزيونية بعد رفع التغطية الصحية
01:45 | 2026-01-22
22/01/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار عادت والذروة ليل الخميس.. ومنخفضان جديدان في طريقهما إلى لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار عادت والذروة ليل الخميس.. ومنخفضان جديدان في طريقهما إلى لبنان في هذا الموعد
01:55 | 2026-01-22
22/01/2026 01:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
صعد إلى سطح منزله ليشاهد القصف الإسرائيلي على جرجوع وكفور.. فتوفي بطريقة مروعة!
Lebanon 24
صعد إلى سطح منزله ليشاهد القصف الإسرائيلي على جرجوع وكفور.. فتوفي بطريقة مروعة!
04:49 | 2026-01-22
22/01/2026 04:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت سُمع في بيروت.. هذا مصدره
Lebanon 24
صوت سُمع في بيروت.. هذا مصدره
07:40 | 2026-01-22
22/01/2026 07:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة في الوسط الفني.. فنان يتسبب بإصابات وكدمات لزوجته والأخيرة تدعي عليه (صور)
Lebanon 24
فضيحة في الوسط الفني.. فنان يتسبب بإصابات وكدمات لزوجته والأخيرة تدعي عليه (صور)
02:59 | 2026-01-22
22/01/2026 02:59:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
19:21 | 2026-01-22
ترامب: الجميع سيقدّم تنازلات لإنهاء الحرب في أوكرانيا
19:17 | 2026-01-22
المفوضية الاوروبية: ينبغي ان نتفق على معدّات بالقطب الشمالي مثل كاسحات جليد اوروبية
18:53 | 2026-01-22
رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد الأوروبي مستعد للعمل مع واشنطن من أجل تنفيذ خطة السلام الشاملة لغزة
18:52 | 2026-01-22
رئيس المجلس الأوروبي: لدى الاتحاد الأوروبي مخاوف جدية بشأن عدد من البنود الواردة في ميثاق مجلس السلام
18:30 | 2026-01-22
الفضّة تسجّل مستوى قياسياً جديداً عند 96.62 دولارا للأوقية
18:29 | 2026-01-22
الخارجية الفرنسية: ملتزمون بدعم سوريا التي تشمل جميع الأقليات ولن نتخلى عن الأكراد فنحن ندرك ما ندين به لهم
فيديو
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
23/01/2026 04:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
23/01/2026 04:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
23/01/2026 04:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24