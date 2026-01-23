"تاس" عن مصدر روسي: الاجتماع الثلاثي الروسي الأميركي الأوكراني في أبوظبي يهدف إلى إيجاد أرضية مشتركة والتوصل إلى حل وسط لإنهاء حرب أوكرانيا

Lebanon 24