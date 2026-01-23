تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
-3
o
بشري
12
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
أخبار عاجلة
"لبنان 24": محلقة مُعادية ألقت قنبلة صوتية في بلدة بليدا في محيط أحد المواطنين
Lebanon 24
23-01-2026
|
04:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": محلقة اسرائيلية مُعادية ألقت قنبلة صوتية على بلدة الضهيرة
Lebanon 24
"لبنان 24": محلقة اسرائيلية مُعادية ألقت قنبلة صوتية على بلدة الضهيرة
23/01/2026 14:11:57
23/01/2026 14:11:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": محلقة مُعادية ألقت قنبلة صوتية على بلدة الضهيرة
Lebanon 24
"لبنان 24": محلقة مُعادية ألقت قنبلة صوتية على بلدة الضهيرة
23/01/2026 14:11:57
23/01/2026 14:11:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": محلقة مُعادية ألقت قنبلة صوتية على منطقة رأس الناقورة
Lebanon 24
"لبنان 24": محلقة مُعادية ألقت قنبلة صوتية على منطقة رأس الناقورة
23/01/2026 14:11:57
23/01/2026 14:11:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": محلقة اسرائيلية معادية القت قنبلة صوتية على شاطئ رأس الناقورة
Lebanon 24
"لبنان 24": محلقة اسرائيلية معادية القت قنبلة صوتية على شاطئ رأس الناقورة
23/01/2026 14:11:57
23/01/2026 14:11:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
المفوضية الأوروبية: ندعو إلى احترام وحماية حقوق جميع السوريين
Lebanon 24
المفوضية الأوروبية: ندعو إلى احترام وحماية حقوق جميع السوريين
07:05 | 2026-01-23
23/01/2026 07:05:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": العدوّ الإسرائيليّ يقوم بعمليّة تمشيط بالاسلحة الرشاشة باتجاه أطراف بلدة عيترون
Lebanon 24
"لبنان 24": العدوّ الإسرائيليّ يقوم بعمليّة تمشيط بالاسلحة الرشاشة باتجاه أطراف بلدة عيترون
06:50 | 2026-01-23
23/01/2026 06:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": دبابة إسرائيلية تقدمت من الموقع المستحدث في تلة الحمامص وأطلقت النار قرب قوة من الجيش كانت في مهمة ميدانية برفقة قوات "اليونيفل" قرب وادي العصافير جنوب بلدة الخيام
Lebanon 24
"لبنان 24": دبابة إسرائيلية تقدمت من الموقع المستحدث في تلة الحمامص وأطلقت النار قرب قوة من الجيش كانت في مهمة ميدانية برفقة قوات "اليونيفل" قرب وادي العصافير جنوب بلدة الخيام
06:48 | 2026-01-23
23/01/2026 06:48:37
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع البريطاني ردا على ترامب: جنودنا كانوا في الخطوط الأمامية في أفغانستان
Lebanon 24
وزير الدفاع البريطاني ردا على ترامب: جنودنا كانوا في الخطوط الأمامية في أفغانستان
06:33 | 2026-01-23
23/01/2026 06:33:19
Lebanon 24
Lebanon 24
العدوّ الإسرائيلي ألقى قنبلة صوتية على مركبا
Lebanon 24
العدوّ الإسرائيلي ألقى قنبلة صوتية على مركبا
06:26 | 2026-01-23
23/01/2026 06:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
صوت سُمع في بيروت.. هذا مصدره
Lebanon 24
صوت سُمع في بيروت.. هذا مصدره
07:40 | 2026-01-22
22/01/2026 07:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تُوفي في الغربة... فنان عربيّ في ذمة الله
Lebanon 24
تُوفي في الغربة... فنان عربيّ في ذمة الله
14:29 | 2026-01-22
22/01/2026 02:29:57
Lebanon 24
Lebanon 24
آتٍ من إيطاليا.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
آتٍ من إيطاليا.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان في هذا الموعد
02:40 | 2026-01-23
23/01/2026 02:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ليس دفاعًا عن رئيس الجمهورية
Lebanon 24
ليس دفاعًا عن رئيس الجمهورية
02:00 | 2026-01-23
23/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط من الطابق الخامس... وفاة فنان شاب بشكلٍ غامض (صورة)
Lebanon 24
سقط من الطابق الخامس... وفاة فنان شاب بشكلٍ غامض (صورة)
14:00 | 2026-01-22
22/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
07:05 | 2026-01-23
المفوضية الأوروبية: ندعو إلى احترام وحماية حقوق جميع السوريين
06:50 | 2026-01-23
"لبنان 24": العدوّ الإسرائيليّ يقوم بعمليّة تمشيط بالاسلحة الرشاشة باتجاه أطراف بلدة عيترون
06:48 | 2026-01-23
"لبنان 24": دبابة إسرائيلية تقدمت من الموقع المستحدث في تلة الحمامص وأطلقت النار قرب قوة من الجيش كانت في مهمة ميدانية برفقة قوات "اليونيفل" قرب وادي العصافير جنوب بلدة الخيام
06:33 | 2026-01-23
وزير الدفاع البريطاني ردا على ترامب: جنودنا كانوا في الخطوط الأمامية في أفغانستان
06:26 | 2026-01-23
العدوّ الإسرائيلي ألقى قنبلة صوتية على مركبا
06:25 | 2026-01-23
بلومبرغ: الصين تبلغ شركات تكنولوجيا كبرى منها "علي بابا" بتجهيز طلبات شراء رقائق "H200" من شركة "إنفيديا"
فيديو
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
23/01/2026 14:11:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
23/01/2026 14:11:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
23/01/2026 14:11:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24