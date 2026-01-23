الرئيس عون استقبل رئيس مجلس الجنوب السيد هاشم حيدر واطلع منه على الإجراءات التي اتخذها المجلس لمساعدة أهالي القرى الجنوبية الذين تضرروا نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية

