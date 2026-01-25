تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
-2
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
أخبار عاجلة
البابا ليو الرابع عشر: أحثّ الجميع على تكثيف الجهود لإنهاء الحرب في أوكرانيا
Lebanon 24
25-01-2026
|
06:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
البابا لاوون الرابع عشر: علينا جميعا مضافرة جهودنا لتعرف هذه الارض هويتها
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر: علينا جميعا مضافرة جهودنا لتعرف هذه الارض هويتها
25/01/2026 17:43:57
25/01/2026 17:43:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: الجميع سيقدّم تنازلات لإنهاء الحرب في أوكرانيا
Lebanon 24
ترامب: الجميع سيقدّم تنازلات لإنهاء الحرب في أوكرانيا
25/01/2026 17:43:57
25/01/2026 17:43:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر يدعو إلى الحوار والسلام بشأن إيران وسوريا
Lebanon 24
بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر يدعو إلى الحوار والسلام بشأن إيران وسوريا
25/01/2026 17:43:57
25/01/2026 17:43:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوفد الأوكراني المفاوض: يجب أن نبذل جهدنا مع جميع الشركاء لإنهاء الحرب بشكل لائق
Lebanon 24
رئيس الوفد الأوكراني المفاوض: يجب أن نبذل جهدنا مع جميع الشركاء لإنهاء الحرب بشكل لائق
25/01/2026 17:43:57
25/01/2026 17:43:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الجيش الإسرائيلي: التدريب يركز على تحسين جاهزية قيادة المنطقة الوسطى لأشد السيناريوهات دفاعا وهجوما
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: التدريب يركز على تحسين جاهزية قيادة المنطقة الوسطى لأشد السيناريوهات دفاعا وهجوما
10:35 | 2026-01-25
25/01/2026 10:35:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مطار ريغان - واشنطن: إلغاء كل الرحلات المجدولة اليوم بسبب الطقس
Lebanon 24
مطار ريغان - واشنطن: إلغاء كل الرحلات المجدولة اليوم بسبب الطقس
10:33 | 2026-01-25
25/01/2026 10:33:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: بدأنا اليوم تدريبا عسكريا للمقار القيادية ضمن قيادة المنطقة الوسطى
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: بدأنا اليوم تدريبا عسكريا للمقار القيادية ضمن قيادة المنطقة الوسطى
10:32 | 2026-01-25
25/01/2026 10:32:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": محلقة إسرائيلية القت قنبلة صوتية في محيط حديقة مارون الراس
Lebanon 24
"لبنان 24": محلقة إسرائيلية القت قنبلة صوتية في محيط حديقة مارون الراس
10:11 | 2026-01-25
25/01/2026 10:11:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: وزراء عدة في المجلس المصغر يعارضون فتح معبر رفح دون استعادة جثة آخر جندي من غزة
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: وزراء عدة في المجلس المصغر يعارضون فتح معبر رفح دون استعادة جثة آخر جندي من غزة
09:59 | 2026-01-25
25/01/2026 09:59:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
بشأن الذهب.. نصيحة من خبير إلى اللبنانيين
Lebanon 24
بشأن الذهب.. نصيحة من خبير إلى اللبنانيين
14:31 | 2026-01-24
24/01/2026 02:31:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال في مطعم بسبب امتناع مرشح نيابي سابق عن تسديد الفاتورة
Lebanon 24
إشكال في مطعم بسبب امتناع مرشح نيابي سابق عن تسديد الفاتورة
16:32 | 2026-01-24
24/01/2026 04:32:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"عاصفة جديدة" ستأتي إلى لبنان.. هذا موعدها ومصدرها "اليونان"
Lebanon 24
"عاصفة جديدة" ستأتي إلى لبنان.. هذا موعدها ومصدرها "اليونان"
15:32 | 2026-01-24
24/01/2026 03:32:53
Lebanon 24
Lebanon 24
عن مصير خامنئي واغتياله.. ماذا أعلن تقريرٌ إسرائيلي؟
Lebanon 24
عن مصير خامنئي واغتياله.. ماذا أعلن تقريرٌ إسرائيلي؟
16:30 | 2026-01-24
24/01/2026 04:30:16
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. برق وأمطار وثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
Lebanon 24
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. برق وأمطار وثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
03:42 | 2026-01-25
25/01/2026 03:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
25/01/2026 17:43:57
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
25/01/2026 17:43:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
25/01/2026 17:43:57
Lebanon 24
Lebanon 24
