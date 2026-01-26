تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
22
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
1
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
أخبار عاجلة
وزارة الدفاع الإيرانية: علينا الحفاظ على استعدادنا الشامل بسبب تهديدات ترامب وحروب نتنياهو في المنطقة
Lebanon 24
26-01-2026
|
01:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع المصري: مصر حذّرت مرارًا وتكرارًا من انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة تجر العالم إلى مصير مجهول والاستعداد الدائم لمواجهة المخاطر والتهديدات واجب لا يحتمل التهاون
Lebanon 24
وزير الدفاع المصري: مصر حذّرت مرارًا وتكرارًا من انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة تجر العالم إلى مصير مجهول والاستعداد الدائم لمواجهة المخاطر والتهديدات واجب لا يحتمل التهاون
26/01/2026 11:22:36
26/01/2026 11:22:36
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخارجية الإيرانية: عراقجي دعا في اتصاله مع نظيره الإماراتي جميع دول المنطقة إلى بذل الجهود للحفاظ على وحدة اليمن
Lebanon 24
وزارة الخارجية الإيرانية: عراقجي دعا في اتصاله مع نظيره الإماراتي جميع دول المنطقة إلى بذل الجهود للحفاظ على وحدة اليمن
26/01/2026 11:22:36
26/01/2026 11:22:36
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: تهديدات ترامب الأخيرة لطهران تجاوز واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: تهديدات ترامب الأخيرة لطهران تجاوز واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة
26/01/2026 11:22:36
26/01/2026 11:22:36
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الإيراني: نحن أكثر جاهزية للتصدي لأي تهديد من ذي قبل
Lebanon 24
وزير الدفاع الإيراني: نحن أكثر جاهزية للتصدي لأي تهديد من ذي قبل
26/01/2026 11:22:36
26/01/2026 11:22:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الجيش الإسرائيلي: قواتنا في طريقها إلى موقع عملية إطلاق النار قرب نابلس
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قواتنا في طريقها إلى موقع عملية إطلاق النار قرب نابلس
04:18 | 2026-01-26
26/01/2026 04:18:44
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: 3 شركات طيران إسرائيلية تخفف شروط إلغاء الرحلات وسط حالة من الضبابية بالمنطقة
Lebanon 24
رويترز: 3 شركات طيران إسرائيلية تخفف شروط إلغاء الرحلات وسط حالة من الضبابية بالمنطقة
04:18 | 2026-01-26
26/01/2026 04:18:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الإخبارية السورية: إصابة 3 مدنيين من عائلة واحدة بانفجار لغم أرضي من مخلفات "قسد" بسيارة كانت تقلهم في ريف "عين العرب" شمالي سوريا
Lebanon 24
الإخبارية السورية: إصابة 3 مدنيين من عائلة واحدة بانفجار لغم أرضي من مخلفات "قسد" بسيارة كانت تقلهم في ريف "عين العرب" شمالي سوريا
04:14 | 2026-01-26
26/01/2026 04:14:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مبعوث بوتين: زيلينسكي يعيق تحقيق السلام بتأجيل تسوية قضية الأراضي
Lebanon 24
مبعوث بوتين: زيلينسكي يعيق تحقيق السلام بتأجيل تسوية قضية الأراضي
04:13 | 2026-01-26
26/01/2026 04:13:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: من المقرر استئناف المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا في أبوظبي الأسبوع المقبل
Lebanon 24
الكرملين: من المقرر استئناف المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا في أبوظبي الأسبوع المقبل
04:04 | 2026-01-26
26/01/2026 04:04:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد مغادرة السوريين.. مخيمات "متروكة" تفتح ملفاً خطرًا
Lebanon 24
بعد مغادرة السوريين.. مخيمات "متروكة" تفتح ملفاً خطرًا
05:00 | 2026-01-25
25/01/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في البوار.. العثور على جثة شابة داخل شاليه وهذا ما بينته التحقيقات
Lebanon 24
في البوار.. العثور على جثة شابة داخل شاليه وهذا ما بينته التحقيقات
02:38 | 2026-01-26
26/01/2026 02:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
من إسرائيل.. إقرأوا ما كُشفَ عن خامنئي و"محور المقاومة"!
Lebanon 24
من إسرائيل.. إقرأوا ما كُشفَ عن خامنئي و"محور المقاومة"!
14:00 | 2026-01-25
25/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة من الجيش تُواجه إسرائيل.. قرارٌ "يمنع الفراغ الأمني"
Lebanon 24
خطوة من الجيش تُواجه إسرائيل.. قرارٌ "يمنع الفراغ الأمني"
06:00 | 2026-01-25
25/01/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ تركي عن لبنان؟ حديثٌ عن قبرص و "الحزب"
Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ تركي عن لبنان؟ حديثٌ عن قبرص و "الحزب"
16:00 | 2026-01-25
25/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
04:18 | 2026-01-26
الجيش الإسرائيلي: قواتنا في طريقها إلى موقع عملية إطلاق النار قرب نابلس
04:18 | 2026-01-26
رويترز: 3 شركات طيران إسرائيلية تخفف شروط إلغاء الرحلات وسط حالة من الضبابية بالمنطقة
04:14 | 2026-01-26
الإخبارية السورية: إصابة 3 مدنيين من عائلة واحدة بانفجار لغم أرضي من مخلفات "قسد" بسيارة كانت تقلهم في ريف "عين العرب" شمالي سوريا
04:13 | 2026-01-26
مبعوث بوتين: زيلينسكي يعيق تحقيق السلام بتأجيل تسوية قضية الأراضي
04:04 | 2026-01-26
الكرملين: من المقرر استئناف المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا في أبوظبي الأسبوع المقبل
03:48 | 2026-01-26
الكرملين: أي ضربة لإيران قد تزعزع استقرار المنطقة بشكل كبير وروسيا ترغب في انتظار ضبط النفس من كافة الأطراف
فيديو
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
03:25 | 2026-01-26
26/01/2026 11:22:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
26/01/2026 11:22:36
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
26/01/2026 11:22:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24