قاسم: أمام العدوان على ايران نحن مصممون على الدفاع وسنختار في وقتها كيف نتصرف تدخلا او عدم تدخل او بالتفاصيل التي تكون مناسبة مع الظرف الموجود في وقتها ولن نكون حياديين

Lebanon 24