تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
11
o
بعلبك
0
o
بشري
12
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
أخبار عاجلة
النائب أبي رميا لـ mtv تعليقاً على كلام قاسم: هناك شبه إجماع من قبل الشعب اللبناني على أننا شبعنا من الحروب خصوصاً عندما تكون لمصلحة الغير
Lebanon 24
27-01-2026
|
04:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هاشم: لتكن غيرة البعض على استعادة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا بعيدة من الاستغلال
Lebanon 24
هاشم: لتكن غيرة البعض على استعادة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا بعيدة من الاستغلال
27/01/2026 14:04:02
27/01/2026 14:04:02
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط: أتمنّى على الشيخ نعيم قاسم أن يفهم أنّ الجمهورية الإسلامية لا تستطيع أن تستخدم لبنان أو قسماً من الشيعة اللبنانيّين لتحسين التفاوض من أجل البرنامج النووي الإيراني أو غيره
Lebanon 24
جنبلاط: أتمنّى على الشيخ نعيم قاسم أن يفهم أنّ الجمهورية الإسلامية لا تستطيع أن تستخدم لبنان أو قسماً من الشيعة اللبنانيّين لتحسين التفاوض من أجل البرنامج النووي الإيراني أو غيره
27/01/2026 14:04:02
27/01/2026 14:04:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أبي رميا من جبيل: السيادة قرار الدولة
Lebanon 24
أبي رميا من جبيل: السيادة قرار الدولة
27/01/2026 14:04:02
27/01/2026 14:04:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أبي رميا من بكركي: لبنان يدخل مرحلة سياسية جديدة
Lebanon 24
أبي رميا من بكركي: لبنان يدخل مرحلة سياسية جديدة
27/01/2026 14:04:02
27/01/2026 14:04:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
زيلينسكي: يجب أن تصبح أوكرانيا عضوا بالاتحاد الأوروبي في 2027
Lebanon 24
زيلينسكي: يجب أن تصبح أوكرانيا عضوا بالاتحاد الأوروبي في 2027
06:57 | 2026-01-27
27/01/2026 06:57:02
Lebanon 24
Lebanon 24
النائبة بولا يعقوبيان: أرقام موازنة العام 2026 تفضح الإهمال تجاه السلطة القضائية
Lebanon 24
النائبة بولا يعقوبيان: أرقام موازنة العام 2026 تفضح الإهمال تجاه السلطة القضائية
06:55 | 2026-01-27
27/01/2026 06:55:05
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء فنلندا: أوضحت للرئيس الصيني أن تعاون بكين مع روسيا يدعم قدرتها على مواصلة الحرب في أوكرانيا
Lebanon 24
رئيس وزراء فنلندا: أوضحت للرئيس الصيني أن تعاون بكين مع روسيا يدعم قدرتها على مواصلة الحرب في أوكرانيا
06:53 | 2026-01-27
27/01/2026 06:53:39
Lebanon 24
Lebanon 24
النائبة بولا يعقوبيان: هل هي موازنة لبنان أو موازنة إيران؟ لا حكومة قرار السلم والحرب ليس بيدها يمكنها أن تقرر في الإقتصاد
Lebanon 24
النائبة بولا يعقوبيان: هل هي موازنة لبنان أو موازنة إيران؟ لا حكومة قرار السلم والحرب ليس بيدها يمكنها أن تقرر في الإقتصاد
06:53 | 2026-01-27
27/01/2026 06:53:06
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس لرويترز: لم نلتق برئيس اللجنة الإدارية بشكل مباشر حتى الآن
Lebanon 24
حماس لرويترز: لم نلتق برئيس اللجنة الإدارية بشكل مباشر حتى الآن
06:49 | 2026-01-27
27/01/2026 06:49:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزّة حصلت ولبنانيون شعروا بها.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزّة حصلت ولبنانيون شعروا بها.. هذه قوتها
13:24 | 2026-01-26
26/01/2026 01:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله و"الحزب".. إقرأوا كلام ضابطٍ إسرائيليّ
Lebanon 24
عن نصرالله و"الحزب".. إقرأوا كلام ضابطٍ إسرائيليّ
13:00 | 2026-01-26
26/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدم برامج.. هذه هوية المستهدف بغارة صور (صورة)
Lebanon 24
مقدم برامج.. هذه هوية المستهدف بغارة صور (صورة)
09:08 | 2026-01-26
26/01/2026 09:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هل حُسم موعد ضربة إيران؟ "معاريف" الإسرائيلية تُعلن
Lebanon 24
هل حُسم موعد ضربة إيران؟ "معاريف" الإسرائيلية تُعلن
10:30 | 2026-01-26
26/01/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مخطط إسرائيلي داخل لبنان ينكشف.. "حزام أمني" أبعد من الليطاني!
Lebanon 24
مخطط إسرائيلي داخل لبنان ينكشف.. "حزام أمني" أبعد من الليطاني!
13:30 | 2026-01-26
26/01/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
06:57 | 2026-01-27
زيلينسكي: يجب أن تصبح أوكرانيا عضوا بالاتحاد الأوروبي في 2027
06:55 | 2026-01-27
النائبة بولا يعقوبيان: أرقام موازنة العام 2026 تفضح الإهمال تجاه السلطة القضائية
06:53 | 2026-01-27
رئيس وزراء فنلندا: أوضحت للرئيس الصيني أن تعاون بكين مع روسيا يدعم قدرتها على مواصلة الحرب في أوكرانيا
06:53 | 2026-01-27
النائبة بولا يعقوبيان: هل هي موازنة لبنان أو موازنة إيران؟ لا حكومة قرار السلم والحرب ليس بيدها يمكنها أن تقرر في الإقتصاد
06:49 | 2026-01-27
حماس لرويترز: لم نلتق برئيس اللجنة الإدارية بشكل مباشر حتى الآن
06:39 | 2026-01-27
وزير الخارجية الفرنسي: يجب التأكد من استمرار العمل باتفاق وقف إطلاق النار في غزة
فيديو
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
03:25 | 2026-01-26
27/01/2026 14:04:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
27/01/2026 14:04:02
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
27/01/2026 14:04:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24