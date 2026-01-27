بوصعب عن الموازنة: منذ بداية الأزمة المالية لم نستطع القيام بالـ Capital control وهيكلة المصارف ولم نعترف بالدين العام ولا بالفجوة المالية وكل النظام يتحمّل المسؤولية من 6 سنوات لليوم

Lebanon 24