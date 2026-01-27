رئيس مجلس النواب نبيه بري: الجلسة مستمرة حتى الساعة 9 وهناك 65 نائبًا يرغبون في الكلام وإذا استمرينا بهذا الشكل فلن ننتهي لا الخميس ولا الجمعة

Lebanon 24