النائب أسامة سعد من مجلس النواب: حصر السلاح قضية مهمة للدولة والشعب إنما حصر كل قضايا لبنان بالسلاح وإهمال القضايا الأخرى أمر فيه افتئات على الحقائق وما تحمله من تحديات ومخاطر

Lebanon 24