حنكش: الجيش يقوم بجهد جبّار والحكومة أقرّت قرارات تاريخيّة وطبّقت المرحلة الأولى من الخطّة ونريد أن تُستكمل ولا ننسى أنّ السلاح اغتال رفيق الحريري وقيادات 14 آذار

