وزير الخارجية يوسف رجّي لـmtv: على عكس ما يُشاع فإنّ وزارة الخارجية عم تشتغل ليل نهار لردّ الاعتداءات الإسرائيلية والخارجية رجعت لبنانية

وزير الخارجية يوسف رجّي لـmtv: على عكس ما يُشاع فإنّ وزارة الخارجية "عم تشتغل ليل نهار" لردّ الاعتداءات الإسرائيلية و"الخارجية رجعت لبنانية"

Lebanon 24