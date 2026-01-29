رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع لبرنامج "صار الوقت": كلام أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم مرفوض بكلّ المقاييس إذ خالف القوانين والدساتير كلّها وهو شخص خارج عن القانون

