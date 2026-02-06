السفير المصري من بعبدا: التقيت مع الرئيس عون وبحثنا عددا من المواضيع الملحة أبرزها الاستعدادات لمؤتمر دعم الجيش وأكّدت التزام مصر بالعمل على إنجاح المؤتمر ودعم الجيش

