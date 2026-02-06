السفير المصري: نرفض أي اعتداءات إسرائيلية على لبنان ونطالب بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل وضرورة انسحاب إسرائيل من النقاط المحتلة وعودة الأسرى اللبنانيين

Lebanon 24