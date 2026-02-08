النائب الياس جرادة من سراي مرجعيون: على هذه الحكومة أن تعيد الثقة الى جميع الجنوبيين واللبنانيين وصناعة الثقة للجنوبيين تكون بدولة تحتضن شعبها وتدافع عنه وترفع قدسية الـ10452 بكل جغرافيتها

Lebanon 24