المطران بولس عبد الساتر من كاتدرائية القديس جرجس: نشكر فخامة الرئيس عون الذي منذ تسلم مهام الرئاسة يعمل من أجل الوطن ونشكركم على صراحتكم وعنادكم في القرار

Lebanon 24